Florin Dumitrescu, prima reacție după acuzațiile aduse de o femeie din Cluj. Ce s-a întâmplat la brunch-ul organizat de chef, de fapt

Florin Dumitrescu (36 de ani) și-a expus opinia, după ce o femeie din Cluj a acuzat că a plătit un preț piperat la evenimentul organizat de celebrul chef. Fostul jurat de la Chefi la Cuțite a avut un brunch unde au fost invitate peste 100 de persoane. Însă, nu toată lumea a fost mulțumită de serviciile oferite. Acum, cunoscutul bucătar a expus situația din prisma sa, iar declarațiile se regăsesc mai jos, în articol.

O serie de acuzații pendulează în jurul lui Florin Dumitrescu. O femeie din Cluj, care a luat parte la brunch-ul organizat de fostul jurat de la Chefi la Cuțite, în cadrul unui restaurant, a susținut că nu a fost mulțumită de serviciile care i-au fost oferite. De altfel, a susținut faptul că tichetul pentru o singură persoană adultă a costat 400 de lei, iar pentru copiii cu vârste între 6 și 12 ani s-au plătit 200 de lei. Experiența, însă, nu ar fi fost deloc pe placul ei, iar declarațiile clujencei pot fi consultate la acest LINK.

Între timp, Florin Dumitrescu a aflat de acuzele care i-au fost aduse la adresa lui, însă s-a arătat indignat de faptul că reclamația nu a fost efecutată direct către restaurant.

„N-am de ce să mă plâng. Mai țineți minte când a lansat Cătălin Scărlătescu cartea/aplicația? N-avea cum să ajungă chiar la toată lumea de prin online că cineva s-a plâns că a fost nasol. Ei bine, am pățit-o și eu. Se pare că brunch-ul pe care l-am făcut a fost un fiasco total, din cele 140 de persoane care au fost la masă, din care 30 copii, care s-au distrat, cum e normal într-un restaurant de familie, copiii să fie peste tot… Din ăștia 140 am avut o masă de patru persoane care au ales să se plângă, au spus că eu nu i-am băgat în seamă, că eu nu am petrecut timp cu clienții și că ei nu sunt siguri că eu am gătit”, a spus Florin Dumitrescu.