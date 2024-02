Cum a fost anunțat chef Sorin Bontea că va lucra la Pro Tv. Fosta vedetă de la Antena 1 și-a amintit momentul în care a intrat în lumea televiziunii

Sorin Bontea a ajuns în atenția publicului atunci când a devenit jurat al concursului Masterchef de la Pro TV. Bucătarul a devenit rapid celebru, fiind îndrăgit de mii de români. Ulterior, acesta a ales să plece la concurență, la Antena 1, acolo unde împreună cu foștii săi colegi, Cătălin Scărlătescu și Florin Dumitrescu, au fost jurați în emisiunea Chefi la Cuțite. De-a lungul anilor, cei trei chefi au legat una dintre cele mai frumoase prietenii din showbiz-ul românesc.

Sorin Bontea este una dintre cele maiu îndrăgite vedete de la noi din țară. A devenit cunoscut datorită emisiunilor Masterchef și Chefi la Cuțite, însă puțini știu cum a ajuns să fie unul dintre cei mai renumiți bucătari din România. A fost mereu pasionat de gastronomie și a făcut tot posibilul pentru a-și împlini visul. La vârsta de 20, Bontea a ajuns să lucreze ca ajutor de bucătar. Ulterior, la 30 de ani, s-a angajat ca bucătar pe vase de croazieră. Abia la vârsta de 40 de ani a devenit cunoscut. Atunci a ajuns să fie jurat la emisiunea Masterchef.

Îndrăgitul bucătar își amintește cu drag despre momentul în care a pășit în lumea televiziunii. În urmă cu doi ani, invitat în podcast-ul „Fain & Simplu” a lui Mihai Morar, Sorin Bontea a dezvăluit cum a ajuns să semneze cu Pro TV. Acesta a povestit că prima oară a crezut că este o glumă făcută de un prieten. Nu s-a așteptat niciodată că va ajunge jurat la Masterchef, mai ales că până atunci, în România, nu mai existase nici o astfel de emisiune.

„A început așa. Lucram. Făceam preparația pentru ziua respectivă. Vine nu știu ce assistant manager din restaurant și zice: „Sorin, la telefon, te caută de la televiziune”. Îmi zic: „E Nicu, șefu de restaurant, face glume proaste. Prieten de al meu, lucram împreună pe vapoare. L-am înjurat, pleacă mă de aicia. Era cu telefonul în mână de la restaurant. „Nu domne, Vali zice așa-așa, mă jur”. L-am înjurat și pe el și pe ala. „Băi, ia la telefon”. Zic: „Iau telefonul să-l înjur pe Nicu”. Când, o voce de femeie îmi spune despre ce e vorba, zic ok, trebuie să întreb pentru că nu știu, habar n-am. Nu auzisem de emisiunea aia (Masterchef), nu știam că există, nu știam mă nimic. Zic: „Eu la televizor”. Am cerut voie, a venit, m-a filmat, domne uite așa, sunt vreo 40 de bucătari. Zic: „Ok, lasă. Îmi văd de treaba mea, că știu ce fac”. Doamne ferește, nici prin cap nu-mi trecea. Că din așa alegem nouă, șase, după care rămân doar trei, zic ok. La un moment dat a sunat telefonu și zice uite așa, uite așa, ați fost ales în juriu, în cei trei. Zic, pe bune, vorbești serios? eram pe la muncă. Da! Zic, să o întreb și eu pe nevastă mea să văd dacă mă lasă. Da. Știu eu ce. Habar n-aveam, mă crezi? Nu era nimic de genul asta la televizor. M-am dus acasă, zic uite așa, uite așa, uite așa, uite așa, și zic, vrei sau nu așa. Că am contract d-asta, să filmăm o dată să vedem ce doamne iartă-mă se întâmplă. Nu erau cine știe ce bani. Eram la început. Nu știam cu ce se mănâncă, nu aveam nici cea mai mică idee”, a povestit Sorin Bontea la podcast-ul lui Mihai Morar.