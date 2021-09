Florin Dumitrescu, operat de urgență. Ce problemă a avut juratul de la “Chefi la cuțite” și cum se simte în prezent. “De trei ani mă chinui!”

Chef Florin Dumitrescu a suferit o intervenție chirurgicală, în urma unor probleme la picior. În prezent, juratul show-ului difuzat de Antena 1 se află în perioada de recuperare, sfătuindu-i, totodată, pe fanii săi să fie foarte atenți când își aleg salonul de pedichiură.

În urmă cu trei ani, juratul de la “Chefi la cuțite” a fost la un salon de înfrumusețare pentru o banală pedichiură. Din păcate, de atunci, s-a confruntat cu o anumită problemă la picior, fiind nevoit, recent, să ajungă pe mâinile medicilor.

“Câteva zile nu mai sar ca Jordan, dar totuși am și eu o rugăminte la școlile de pedichiură din România. Nu mai tăiați unghiile rotunde și lăsați colțurile în pace, de trei ani mă chinui cu unghia încarnată după ce am vrut să merg și eu cu degetele la vedere și o dată pe an trebuie să mă operez. Suntem mulți baieți cu problema asta!”, a scris Florin Dumitrescu pe rețelele de socializare.

Se află în perioada de recuperare

În prezent, chef Florin Dumitrescu se află în perioada de recuperare după operația prin care a trecut. Juratul show-ului difuzat de Antena 1 i-a sfătuit pe fani să aibă mare grijă atunci când își aleg salonul de pedichiură.

Chef Florin Dumitrescu, probleme de sănătate și anul trecut

Anul trecut, în ianuarie, chef Florin Dumitrescu, a postat o fogografie în care apărea pe patul de spital, în timp ce era monitorizat. Fanii au intrat imediat în alertă și l-au întrebat ce a pățit. După câteva minute, acesta a ținut să-i liniștească pe admiratorii săi, cărora le-a spus să stea liniștiți.

“2020. E de bine!”, a scris, la momentul respectiv, Florin Dumitrescu în dreptul fotografiei.