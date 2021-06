Clipe de panică la „Chefi la cuțite”! Lui Florin Dumitrescu i s-a făcut rău brusc. „Nu mai țin minte foarte multe lucruri”

Chef Florin Dumitrescu a avut parte de un moment neplăcut la „Chefi la cuțite”. Juratului i s-a făcut rău și nu a putut să mai continue filmările. Se pare că totul a pornit de la un preparat gătit de echipa lui Sorin Bontea. Cu ce probleme s-a confrunt celebrul chef.

Momente de panică la „Chefi la cuțite”, Florin Dumitrescu s-a confruntat cu unele probleme de sănătate. Chef-ul a acuzat o stare de rău și a fost nevoit să se retragă. A fost nevoie de intervenția medicului după ce juratul a spus că i s-au tăiat picioarele și resimte o durere mare în piept și la nivelul spatelui.

Potrivit spuselor lui Florin Dumitrescu, totul a plecat după ce a simțit mirosul de burtă venit din oala cu presiune a echipei lui Sorin Bontea. Mirosul i-a întors stomacul pe dos și starea de rău a început.

„Am trecut pe la echipa lui Bontea fix când scoteau aerul din oala sub presiune în care fierbeau burta. În momentul ăla mi s-a făcut rău. Mi s-a pus un val așa de ceață, nu mai eram bun de nimic. A venit un miros… de mi-a întors stomacul. Am amețit. Din momentul ăla, eu nu mai țin minte foarte multe lucruri din probă, din battle. Am ieșit afară. Mi-a luat tensiunea. Aveam tensiunea foarte mică”, a spus Florin Dumitrescu.

„M-a pus în genunchi”

Florin Dumitrescu a mărturisit că stare lui a fost extrem de rea. Acesta a resimțit o durere mare în piept și abia putea să se mai țină pe picioare. Chef-ul a fost nevoit să se retragă și să își i-a câteva momente de pauză până s-a pus din nou pe picioare.

„M-a lovit un miros și mi-e frică să nu mi declanșat vreun ichter mecanic. Nu mai pot. M-a pus în genunchi. O durere foarte nasoală în capul pieptului și-n spate. M-am speriat un pic. Am luat o pastilă că nu mai sunt om, mi s-au tăiat picioarele. Am reușit să mă ridic, am intrat un pic în platou, dar am simțit că nu mai pot să stau în picioare. Am zis că-mi iau pauză, că nu mai pot”, a mai spus Florin Dumitrescu.

