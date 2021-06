Florin Marin, probleme după moarte soțului său! Prin ce trece modelul ce a moștenit averea britanicului. „Îi resping pe toți”

În urmă cu un an Florin Marin și-a pierdut soțul. Bărbatul a decedat la vârsta de 81 de ani și i-a lăsat tânărului model o avere impresionantă. Însă banii nu aduc fericirea, iar asta a simțit-o și Florin Marin pe pielea sa.

După moarte soțului, Florin Marina a moștenit 250.000 de euro și un apartament de lux. Însă tânărul nu s-a putut bucura de cele obținute pentru că a avut parte numai de probleme. După moartea lui Philip Clements, familia acestuia nu a contenit cu atacurile la adresa lui Florin Marin și chiar au încercat să îi i-a banii. (CITEȘTE ȘI: FLORIN MARIN, LA CUȚITE CU FAMILIA RĂPOSATULUI SOȚ! CE AVERE IMPRESIONANTĂ A MOȘTENIT TÂNĂRUL)

Mai mult, nici din punct de vedere sentimental tânărul model nu a dus-o prea bine. Acesta a declarat că în jurul lui au apărut tot felul de persoane care îi vor numai banii. Acum, Florin Marin este hotărât să vândă apartamentul în care a trăit alături de soțul său și să încerce să o ia de la capăt.

„După ce Philip a murit, mulți oameni au fost interesați să aibă o relație cu mine. Știu de ce. Pentru a se bucura de toți banii care mi-au rămas. Am știut, de la început, că banii vor atrage mulți oameni, dar nu sunt prost.

Vreau să mă relaxez după acest an. Am decis să vând apartamentul pe care mi l-a cumpărat Philip. Știu că o mulțime de oameni se gândesc că o să devin sărac. Nu, îl vând pentru că am decis să fac o schimbare în viața mea, nu pentru că am nevoie de bani. Vreau să îl vând pentru că îmi doresc să fiu mai relaxat și să închid această poveste.

Nu înseamnă că vreau să uit de fostul meu soț. Doar îmi doresc să am un nou început, o nouă viață și o nouă casă. Am multe amintiri aici cu Philip și vreau să le păstrez în mintea și în inima mea, dar nu și să stau în același loc în care am locuit cu el.”, a declarat Florin Marin, potrivit Daily Mail.

Florin Marin, nu este pregătit pentru o nouă relație

Florin Marin a mai declarat că îi este destul de greu să treacă peste fosta relație. Deși își dorește un nou început și vrea să iubească din nou, momentan este blocat în amintiri și nu poate face pași înainte.

„Am încercat să îmi fac o nouă relație pentru că Philip îmi spunea mereu că atunci când o să moară trebuie să merg mai departe și să mă îndrăgostesc de altcineva, iar acest lucru nu o să reprezinte o problemă. Am încercat anumite relații cu unele persoane, dar nu au mers pentru că mă gândesc la el. Încerc să vorbesc cu oamenii pe care îi întâlnesc de trecutul meu, de Philip. Încep să fiu puțin trist și mă gândesc că nu vreau alt bărbat, așa că îi resping pe toți. Dar sper să am parte de un nou început.”, a mai spus Florin Marin.

(VEZI ȘI: CUM ARATĂ ASTĂZI FLORIN MARIN, TÂNĂRUL CARE S-A CĂSĂTORIT CU UN PREOT ENGLEZ CU 50 DE ANI MAI ÎN VÂRSTĂ)

Sursa foto: Instagram