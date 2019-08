Florin Morariu, românul erou care s-a bătut cu teroriștii din Londra, a răbufnit! Se gândește să se mute definitiv din România

Florin Morariu, românul erou care s-a bătut cu teroriștii ce au semănat groaza pe străzile din Londra în 2017, a răbufnit și a făcut declarații tranșante. Totul se întâmplă după ce în primăvara acestui an, el a devenit primul român care a primit decorația pentru curaj din partea Reginei Elisabeta a II-a, respectiv “Queen’s Commendation for Bravery”. Ieșeanul se gândește să se mute definitiv din România.

Florin Morariu, “eroul cu făcăleț”, se gândește să se mute definitiv din România

Supranumit “eroul cu făcăleț” pentru că astfel i-a înfruntat pe asasinii care au terorizat Londra în 2017, Florin Morariu este foarte dezamăgit și se simte trădat de autoritățile britanice și cele române care i-au făcut promisiuni deșarte. Deși s-a întors în România de câteva luni, el nu a reușit să își găsească un loc de muncă stabil și se gândește tot mai intens la varianta de a pleca definitiv din țara natală.

“Man, m-am săturat de mangleală, de vorbe, de promisiuni deșarte. Îmi trebuie ceva palpabil, fiindcă sunt om, nu trăiesc din aprecieri în media sau mai știu eu unde. Eu mulțumesc tuturor, însă nu am ceva care să mă împlinească. Mai încerc să-mi găsesc ceva aici, însă văd că mă lovesc de piedici, de zid, iar oamenii doar îmi spun cuvinte frumoase și atât. Nu acuz, nu dau cu făcălețul, îmi spun și eu opinia. O să văd ce va fi”, a declarat Florin Morariu în cadrul unui interviu acordat pentru libertatea.ro.

Florin Morariu, eroul din Londra și primul român care a primit decoraţia Reginei pentru curaj

Florin Morariu, românul care a lovit cu un făcăleț un terorist în timpul atacului din 2017 de pe London Bridge şi a adăpostit 20 de persoane în brutăria unde lucra, a fost decorat pe 5 aprilie în Marea Britanie. “Am fost înștiințat pe mail de această distincție. Am înțeles că premierul Theresa May a făcut propunerea iar Regina Angliei a acceptat-o. Mă onorează această numire, dar afirm același lucru. Am făcut un lucru pur omenesc pe care l-aș repeta dacă ar fi cazul”, a declarat Florin Morariu pentru jurnaliștii cotidianului Bună dimineața, Iași.

Ceremonia a avut loc în Turnul Londrei. “Sunt în continuare un om simplu, nu un Robin Hood sau un cavaler într-o armură strălucitoare. Am făcut ceva din suflet, ce am simțit atunci pe moment”, a declarat ieșeanul când era încă în Londra. “Queen’s Commendation for Bravery”, o distincţie creată în 1994, se acordă civililor, dar şi militarilor pentru acţiuni care nu au avut loc pe teatre de război, şi răsplăteşte “fapte de curaj care merită recunoaşterea naţională”. Distincţia li se acordă şi cetăţenilor altor state, Florin Morariu fiind primul român care a primit-o.