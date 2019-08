Florin Piersic Jr., implicat într-o bătaie ca în filme alături de Ionuț Iftimoaie și Alexandru Lungu în coproducția internațională ”Back2Back”

Ieri seara, la Mamaia, au început filmarile la producția filmului ”Back2Back”, film ai cărui protagoniști sunt Florin Piersic Jr., Ionuț Iftimoaie, Alexandu Lungu, dar și celebrităti internaționale precum Stanislav Ianevski (Harry Potter, Hostel), Howard Dell (Tânar și Neliniștit) și Silvio Simac – expert în arte marțiale ce a jucat alaturi de Jet Lee, Jason Statham sau Tom Cruise.

”Acțiune, mașini luxoase, bărci, sportivi K-1 și multă adrenalină veti vedea în acest film. Vă promit ca va fi cel mai mare proiect inițiat de români în zona filmelor de acțiune cu distribuție internațională”, a declarat producatorul filmului ”Back2Back”, Eduard Irimia.

Din echipa de producție face parte și fratele celebrului actor Gerard Depardieu, Alain Depardieu, producatorul filmului Piano, premiat cu Palme d’Or în 1993, dar și Nora Seroussi și regizorul Kader Ayd.

”Eduard a avut un vis”

“În urmă cu un an am pornit la drum împreuna cu Eduard care a avut un vis – acela de a descoperi și împinge la nivel global talente și voci neauzite din diverse domenii de activitate. Așa s-a născut ideea unui reality show ce face înconjurul lumii din America in Dubai, Cannes, Londra și înapoi, acasă, în Romania, unde se finalizează conceptul cu promovarea talentelor și in film”, a declarat Nora Seroussi. ”Eduard este fantastic, a reușit într-un timp atât de scurt să strânăa o echipă mare de oameni, să găsească locațiile și să înceapă producția filmului”, a mai spus ea.

Din echipă mai fac parte si Artista Francisca, Sara Al Attar, Gabi Anton, Paul Diaconescu, Horia Lacatusu, Sabina Lisievici, Irina Dutca, Roxana Paraschivoiu, Gago Drago si Erko Jun.