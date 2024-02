Florin Piersic Jr., victima escrocilor! Reacția bizară a lui Mihai Bendeac: ”Cei 4500 de euro nu au ajuns la tine?!”

Multe vedete se confruntă cu anumite situații neplăcute, atunci când sunt create conturi false în numele lor, iar escrocii din spatele profilelor lipsite de autenticitate cer foloase materiale. În cazul de față s-a aflat și Florin Piersic Jr., care a transmis urmăritorilor săi să raporteze profilul fals. Printre cei care au reacționat la mesajul actorului se află și Mihai Bendeac. Vezi mai jos cum i-a răspuns!

În ultimii ani, multe vedete au devenit „țintele” escrocilor din mediul virtual. În numele lor au fost create pagini prin intermediul cărora s-au cerut bani sau alte bunuri. Printre numele care au apărut implicate în asemenea escrocherii se află, de exemplu, cel al lui chef Florin Dumitrescu. Vezi AICI întreaga situație. Alte vedete au avut probleme cu cardurile bancare. De data aceasta, escrocii au creat un profil fals în numele actorului Florin Piersic Jr.

Pe pagina de Instagram, actorul în vârstă de 55 de ani a transmis un semnal de alarmă. De altfel, i-a rugat pe urmăritori să dea report profilului fals.

Printre cei care au reacționat la mesajul actorului s-a aflat și Mihai Bendeac. Fostul jurat de la iUmor a transmis un mesaj ironic.

Actorul în vârstă de 55 de ani a făcut o serie de dezvăluiri legate de viața personală, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D. Regizorul a dezvăluit faptul că s-a luptat cu depresia, iar timp de șase luni a avut dependență față de păcănele. În perioada respectivă, fiul lui Florin Piersic frecventase un club unde juca biliard și, în același timp, își investea tot salariu în aparate. În lunile respective, nu avusese ocupație, motiv pentru care mergea la localul din apropierea casei.

„Nu mai țin minte exact, dar știu că în alea șase luni nu am avut ocupație, nu am avut altă preocupare, nu am fost absorbit de un proiect. (…) În alea șase luni de care vorbim, era un club, o bombă undeva foarte aproape de casa unde locuiam, nu aveam mașină, nu aveam la ce să mă uit la televizor, nu aveam Netflix, nu aveam nimic de genul asta și mă duceam să joc biliard în clubul ăla și să îmi mănânc salariul la păcănele”, a povestit actorul.