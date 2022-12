Florin Piersic Jr, dezvăluiri cutremurătoare: „Mă duceam să îmi mănânc salariul la păcănele”

Florin Piersic Jr. (54 de ani) a dezvăluit că a fost dependent de jocuri de noroc. Fiul lui Florin Piersic (86 de ani) a fost invitat la emisiunea ,,40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, unde a mărturisit cum și-a cheltuit salariul pe păcănele și biliard. Regizorul a vorbit despre dependența care se ascunde în spatele acestui viciu nefast.

Zilele acestea, actorul a făcut o serie de dezvăluiri incendiare la emisiunea de la Kanal D. Nu doar că a mărturisit că se confruntă cu depresia, dar a spus și că a avut o dependență de păcănele. Timp de șase luni, fiul marelui actor a frecventat un club în care juca biliard și „spărgea” tot salariul la jocurile de noroc.

„Nu mai țin minte exact, dar știu că în alea șase luni nu am avut ocupație, nu am avut altă preocupare, nu am fost absorbit de un proiect. (…) În alea șase luni de care vorbim, era un club, o bombă undeva foarte aproape de casa unde locuiam, nu aveam mașină, nu aveam la ce să mă uit la televizor, nu aveam Netflix, nu aveam nimic de genul asta și mă duceam să joc biliard în clubul ăla și să îmi mănânc salariul la păcănele.

Florin Piersic Jr.: „E un drog, te obișnuiești”

Fiul lui Florin Piersic susține că dependența sa de jocuri de noroc a fost dată de tot spațiul în care era amenajată „ispita”, de faptul că nu avea multe lucruri de făcut și mai ales de aparatele propriu-zise.

„Erau niște oameni acolo foarte speciali așa, parcă dintr-un film latino și unul care stătea pe scaun pe spate, scuipa pe ecranul ăla dacă nu îi veneau patru ași, și a fost cumva o școală, era o dependență de un anumit aparat, de un anumit… D-aia spun că e un drog, te obișnuiești cu suita aia, doar cu prostia aia. Și nu mai știu cum am scăpat, nu am mai avut bani sau pur și simplu a apărut ceva care… Oricum, înțelegeam că sunt pe un drum greșit’, a declarat el.

