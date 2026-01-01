Gafa finalului de an, comisă de un bucureștean! Imagini teribile, după ce a dat cu artificii direct din balcon

Petrecerea de Revelion s-a încheiat cum nu se poate mai prost pentru un bucureștean, chiar la miezul nopții. Luat de valul petrecerii, acesta a dat cu artificii direct din balcon, iar ce a urmat a stricat distracția. Un incendiu a izbucnit imediat, iar pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale.

Gafa finalului de an vine de la un locuitor al unui complex rezidențial din Capitală. Petrecerea de Revelion s-a transformat într-un coșmar pentru un bucureștean care a ales să marcheze intrarea în noul an într-un mod extrem de periculos. Mai exact, chiar la miezul nopții, în loc să se bucure de focurile de artificii organizate, acesta a decis să dea cu artificii chiar direct din balconul apartamentului său.

Fără să se gândească la consecințe și luat de valul petrecerii a dat cu artificii în balcon, iar în câteva minute totul s-a transformat într-un dezastru. Un incendiu au izbucnit, iar flăcările au cuprins rapid balconul. Vecinii au dat alarma.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, cu autospeciale, pentru a stinge incendiul și a preveni o tragedie. Din fericire, focul nu s-a extins și la alte apartamente, iar gafa bucureșteanului nu s-a transformat într-o tragedie de proporții.

Artificii în balcon și la Brașov

Bucureșteanul nu a fost singurul care a avut ideea genială de a deschide focul de artificii în propriul balcon. Un episod similar a avut loc și în Brașov, unde mai mulți oameni au ales să întâmpine noul an într-un mod la fel de riscant. La miezul nopții, artificiile au fost aprinse direct din balcoanele apartamentelor, spre disperarea vecinilor.

Chiar dacă momentul a fost unul spectaculos pentru cei implicați, gestul a stârnit numeroase reacții negative. Din fericire, în cazul Brașovului situația nu a degenerat. Nu a izbucnit niciun incendiu, iar artificiile nu au provocat pagube materiale sau victime.

Explozie violentă în club, de Revelion: peste 40 de morți și 100 de răniți, în Elveția

Explozie puternică într-un bloc din Focșani, urmată de incendiu. Informații de ultimă oră