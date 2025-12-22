Explozie puternică într-un bloc din Focșani, urmată de incendiu. Informații de ultimă oră

Au fost clipe de groază pentru locuitorii unui bloc din Focșani. O explozie urmată de un incendiu a făcut prăpăd mai multe apartamente.

Potrivit ISU Vrancea, incendiul a avut loc în dimineața zilei de luni, 22 decembrie, în jurul orei 07:44, într-un bloc de locuințe de pe Aleea Echității din Focșani. La fața locului au intervenit 5 echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, patru autospeciale de stingere și modulul SMURD. Misiunea este în desfășurare, urmând ca ISU Vrancea să comunice informații oficiale despre cauzele producerii exploziei și eventualele victime.

Știre în curs de actualizare…