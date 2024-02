Florin Ristei a ajuns la Urgențe după despărțirea de Naomi Hedman. Ce a pățit artistul: ”Era să moară!”

Florin Ristei a ajuns la spital după despărțirea de Naomi Hedman. Ultimele zile l-au epuizat pe concurentul de la „Te cunosc de Undeva”, ajungând de urgență la spital. Cât de tare l-a afectat plecarea în Londra a fostei logodnice?

În emisiunea online „Fiertzi”, pe care o moderează cu Speak, Florin Ristei a dezvăluit că în ultiele zile s-a confruntat cu probleme de sănătate. După despărțirea de Naomi Hedman, artistul pare că s-a cufundat în muncă. Oboseala a început să-și spună cuvântul. În timpul unor repetiții, Florin Ristei a fost nevoit să ceară asistența medicului din cauza unui episod de leșin.

Cu toate acestea, Florin Ristei a dezvăluit că Speak exagerează și a povestit ce i s-a întâmplat, de fapt.

„Nu era să mor. Am ajuns epuizat la spital. Cântam cu basul și m-a luat un leșin. Am zis >! Am mai sat un pic și am zis >. Am fost la urgențe. Cred că am făcut și un semi-atac de panică. Nici acum nu mă simt extraordinar. Îmi arde un pic căpățâna, dar sunt bine. Am lipsă de somn. Eu mă duc dimineața la Neatza, de la 08:00 la 12:00, apoi mă duc că filmăm Te cunosc de undeva!, iar apoi seara mă duc să repet pentru concertul de 8 martie”, a povestit artistul în emisiunea online Fiertzi pe Power Couple.

„Era să moară. Acum și-a revenit e printre noi, e ok. Eu l-am sfătuit să mai pună un pic frână, pentru că sănătatea e cea mai importantă”, a mărturisit Speak.