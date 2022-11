Naomi Hedman se bucură din plin de atenția bărbatului de care este îndrăgostită, Florin Ristei. În weekend, artistul a lăsat deoparte studioul de înregistrări și și-a invitat „pantera” la un prânz de neuitat cu preparate și arome speciale, în zona de nord a Capitalei. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini de la festin.

Florin Ristei și Naomi Hedman formează un cuplu din anul 2020. Cei doi s-au cunoscut la X-Factor, atunci când tânăra a fost concurentă. Pentru a fi alături de iubitul ei, mulatra și-a făcut inclusiv permis de ședere în România. Între timp, s-au logodit, însă cu nunta nu se grăbesc.

„Noi ne-am logodit demult, dar petrecerea o să o facem când simțim!„, a declarat, recent, Florin Ristei.

Florin Ristei și logodnica, prânz corect la Casa di David

Până la marele eveniment, artistul și „pantera” lui își trăiesc viața din plin și se bucură de fiecare clipă pe care o petrec împreună. Sâmbătă, în jurul prânzului, paparazzii CANCAN.RO i-au întâlnit la Casa di David, poate cel mai luxos local din Capitală. Super relaxați, cei doi s-au „postat” pe terasă, profitând, astfel, de timpul frumos de afară.

Locul a fost ales pe sprânceană de Florin Ristei, semn că are o viață perfectă alături de Naomi Hedman, viitoarea lui soție. Cei doi artiști au avut parte de un prânz corect, mâncărurile din categoria „gastronomiei fine” aflate în meniu fiind pe placul celor doi îndrăgostiți. După aproximativ două ore, cei doi s-au retras din restaurant.

Conduce un BMW 430 Gran Coupe xD

Pentru Florin Ristei și Naomi Hedman a urmat o scurtă plimbare prin parcul Herăstrău, după care au ajuns la mașină. A fost momentul în care mulatra a observat o posibilă avarie pe autoturism. Artistul a fost, însă, impasibil și cu zâmbetul pe buze.

De remarcat că Florin Ristei conduce un BMW 430 Gran Coupe xD, cu 260 de cai putere. Un bolid „țiplă” de acest gen costă 70.000 de euro. Interesant este, însă, faptul că artistul a vrut să-l transforme în M4, modificându-i evacuările, în așa fel încât să pară mai „nervos”.

„Câștigă în două zile cât iau eu într-o lună”

Faptul că Florin Ristei și Naomi Hedman și-au permis luxul de a lua prânzul la Casa di David nu trebuie, însă, să surprindă. Nu doar artistul are o situație financiară de invidiat, ci și logodnica lui, care este implicată în mai multe proiecte, cum ar fi pozatul și shoooting-ul pentru branduri renumite în lume, din care câștiga bani frumoși.

„Ea s-a mutat aici, are adresă la mine. Are permis de ședere pe cinci ani. A început să înțeleagă românește, prinde cuvintele… Se face un an de când nu a mai plecat. Bine… a mai plecat când a avut job, dar job zilnic nu a avut. A terminat cu jobul înainte de pandemie și s-a închis acolo ce făceau. Când mai are din astea de model, de cântat, de ceva… se duce. Câștigă în două zile cât câștig eu într-o lună și gata. Pozează la brand-uri și face shooting-uri două, trei zile. A fost prin Suedia ultima dată. A luat… nici nu știu dacă pot să zic cât a luat. Se iau bani buni dacă ești un model ok și pentru branduri mari. Dacă faci una, două din astea pe lună stai liniștit și n-ai nicio treabă. Și eu… în fiecare zi de la 8 la 12, seara… aia e!„, a declarat Florin Ristei.