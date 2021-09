Florin Salam a lipsit de la pomana Fănicăi! Manelistul nu mai ține legătura cu familia fostei sale soții

Florin Salam a lipsit de la pomana fostei soții! Cumnatul manelistului a mărturisit că acesta nu mai păstrează legătura cu familia lor.

Fănica a fost îngropată lângă bunica sa. De-a lungul timpului, Florin Albu l-a acuzat pe Florin Salam că nu a mai fost la mormântul fostei sale soții de mult timp.

Pe 11 septembrie, anul acesta, fosta soție a lui Florin Salam ar fi împlinit 39 de ani. Membrii familiei au organizat o pomană pentru sufletul ei. Toții cunoscuții au participat, mai puțin manelistul. Cumnatul lui Florin Salam spune că artistul nu mai ține legătura cu Fănicăi. (CITEȘTE ȘI: BETTY SALAM, MESAJ EMOȚIONANT ÎN MEMORIA MAMEI SALE! FĂNICA AR FI ÎMPLINIT 39 DE ANI. „O VOI IUBI LA INFINIT”)

”Noi nu avem nicio legătură cu Florin Salam. El are familia lui, are nevasta lui, are copiii lui, și-a refăcut familia lui. Era normal să-și refacă o familie, cu toate că a stat destul, 7-8 ani, și a suferit după sora mea.(…) Cu el chiar nu avem nicio legătură, absolut deloc. Nici măcar nu ne vedem la un an, așa să zicem ”La muți ani” sau ”Salut”. Nu a fost nici anul trecut. Nici nu aveam nevoie să fie el. Dacă vrea să își facă o pomană în numele nevestei lui, putea să își facă el separat”, a declarat Florin Albu, cumnatul lui Florin Salam, la un post de televiziune.

Fănica s-a stins din viață în 2009

În 2007, Florin Salam s-a căsătorit cu Ştefania, alături de care a trăit 12 ani. Naşi le-au fost Adi Minune şi Cati, iar nunta au făcut-o în Antalya. Din dragostea celor doi, au apărut şi comorile lui artistului: Betty şi Dani. O nenorocire, însă, s-a petrecut după doar doi ani de la căsătorie. Soţia a murit la 27 de ani din cauza unei ciroze hepatice.

Se căuta un donator, însă ciroza galopantă i-a măcinat trupul firav. Ștefania Stoian, alintată Fănica, a făcut septicemie, apoi blocaj renal. Doctorii care au operat-o i-au găsit în abdomen o pungă cu puroi de două kilograme. (VEZI ȘI: DETALII NEŞTIUTE DESPRE FAMILIA LUI FLORIN SALAM! MOTIVUL PENTRU CARE SORA ARTISTULUI ŞI FRATELE FĂNICĂI S-AU CĂSĂTORIT ÎN SECRET, ÎN URMĂ CU MAI MULŢI ANI! CEI DOI NU ÎŞI MAI VORBESC)

Florin Salam n-a ştiut niciodată că Fănica era infectată cu virusul hepatitei C. Ștefania Stoian s-a stins din viață pe 12 aprilie 2009, la spitalul Floreasca din Capitală.