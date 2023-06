Florin Salam, mesaj surprinzător pentru fanii săi! Ce le-a transmis artistul după problemele de sănătate cu care s-a confruntat

Ultima perioadă nu a fost tocmai roz pentru Florin Salam. Celebrul manelist s-a confruntat cu noi probleme de sănătate, iar timp de 10 zile a fost internat în spital. Acum, artistul și-a revenit, a fost externat și mulți se întreabă dacă își va relua activitatea sau nu. Recent, cântărețul le-a oferit tuturor răspunsul mult așteptat.

Florin Salam și-a îngrijorat fanii după ce a ajuns, din nou, pe mâinile medicilor. Recent, manelistul a pășit în cabinetul doctorului, iar acesta a decis că este nevoie de câteva zile de spitalizare. Mai exact, 10 zile a petrecut cântărețul în spital, iar de curând a fost externat. Din fericire, nu a fost vorba despre ceva grav, însă oboseala, nopțile pierdute și stilul de viață haotic și-au spus cuvântul.

Acum, Florin Salam a ieșit de sub „tutela” medicilor, iar fanii acestuia se întreabă dacă o să revină pe scenă. Pentru a îi liniști pe toți, manelistul a făcut un live pe Facebook și mulți l-au întrebat dacă are de gând să își încheie cariera. Răspunsul a venit imediat și fanii s-au liniștit.

Florin Salam nu intenționează să se retragă de pe scenă, însă aparițiile lui o să fie mai rare. Artistul a spus că o să cânte în continuarea dar vrea „mai puțini bani și mai multă viață de acum încolo”.

„Nu! O să cânt în continuare! Vreau mai puțini bani și mai multă viață de acum încolo.(…) Am avut o săptămână de spitalizare, am fost internat, știe toată lumea, asta e, 25 de ani de oboseală. Că arăt eu tot bine, asta e altceva. Îmi cer mii de scuze”, a declarat Florin Salam.

(CITEȘTE ȘI: FLORIN SALAM A FOST EXTERNAT, ROXANA DOBRE L-A ADUS ACASĂ! SURPRIZĂ ÎN FAȚA SCĂRII: CINE L-A AȘTEPTAT)

„Vă mulțumesc că mă susțineți”

De asemenea, cât timp a fost internat, fani și-au făcut griji pentru Florin Salam și nu au ezitat să își arate susținerea în aceste momente grele. Manelistul a fost mișcat de multitudinea de mesaje pe care le-a primit, așa că a ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au fost alături.

Cântărețul le-a transmis tuturor mulțumirile sale și le-a promis fanilor săi că în curând îl vor vedea făcând ce știe el mai bine. Acesta a mărturisit că nu mai are de gând să stea mult pe tușă și că o să revină în atenția publicului cât de curând.

„Vă mulțumesc că mă susțineți, sunt alături de voi, vă mulțumesc că m-ați înțeles și când am greșit. Nu am greșit cu voia mea. Probabil de aia v-a dat Dumnezeu putere să mă înțelegi, pentru că El știa că nu am greșit cu voia mea, am greșit din anumite motive și acum revin. Vă mulțumesc, oameni buni”, este mesajul transmis de Florin Salam, prin intermediul unul clip postat pe TikTok.

(VEZI ȘI: VIDEO | DOVADA CĂ FLORIN SALAM ȘI ROXANA DOBRE NU TRĂIESC DOAR ÎN LUX. CU CE ȘI-A PLIMBAT MANELISTUL SOȚIA ȘI COPIII ÎN CAPITALĂ)