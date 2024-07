Florin Salam, primele declarații după ce Roxana Dobre și-a luat copiii și s-a mutat la mama ei: ”N-are rost!”

Florin Salam a răbufnit după ce s-a zvonit că Roxana Dobre și-ar fi luat copii și l-ar fi părăsit. Manelistul nu s-a mai abținut și a dezvăluit public ce se întâmplă în căsnicia sa. Care este, de fapt, adevărul despre relația regelui manelelor și a celei de-a doua soții a sa?

În ultima perioadă, Florin Salam a fost personajul principal al mai multor scandaluri apărute în spațiul monden. Regele Manelelor a avut mai multe conflicte, printre care cu Bogdan de la Ploiești, Leo de la Kuweit, ba chiar și cu finul său, Tzanca Uraganu. Cu toate acestea, ceea ce i-a șocat cu adevărat pe fanii manelistului a fost zvonul că acesta ar fi fost părăsit de soție. Roxana Dobre și-ar fi făcut bagajele și ar fi plecat cu tot cu copii din casa manelistului, direct la mama ei.

Florin Salam a reacționat după ce s-a zvonit că Roxana Dobre și-a luat copiii și s-a mutat la mama ei

Acum, după ce internetul a fost împânzit de anunțul separării dintre cei doi, Florin Salam rupe tăcerea. Manelistul desființează zvonurile potrivit cărora Roxana Dobre l-ar fi părăsit.

Totul a fost dezvăluit chiar în timpul unui live pe TikTok făcut de Florin Salam. Cântărețul de manele a ținut să clarifice situația în care se află cu soția sa. Pentru a le arăta tuturor că încă sunt o familie fericită, manelistul s-a filmat în mașină alături de Roxana Dobre și cele două fiice pe care le au împreună. Mai mult, regele manelelor a recunoscut că el și soția sa mai au câteodată conflicte, dar nu este vorba în niciun caz de divorț.

„Florin Salam: Nu ne mai despărțiți, lăsați-ne în pace! După ce că am eu atâta lume pe cap, trebuie să mă ocup bine de oameni. Stați liniștiti. Voi mă supărați, iar mă faceți să înjur. Mergem și noi la un restaurant frumos, mâncăm.

Roxana Dobre: Totul e ok. Vă mulțumim că stați cu grija noastră.

Florin Salam: Ne mai ciondănim și noi acolo, în fiecare zi. Există zi să nu ne ciondănim? Cu copiii, gălăgie. Așa e când ai copii mulți. Te mai cerți. Ăla face gălăgie, ăla dărâmă o sticlă, ăla dărâmă un pahar. Noi vă iubim. Nu ne mai certăm cu voi, că n-are rost. Și eu și Roxana mea vă iubim. (…) Nu ne mai separați voi, că e cam greu.(…) N-au voie copiii să mai meargă pe la bunici, că ne-am despărțit”, au dezvăluit Florin Salam și Roxana Dobre, într-un live pe platforma de socializare TikTok.

Florin Salam și Tzanca Uraganu s-au certat

Scandalurile par să nu se termine pentru Florin Salam, mai ales că în ultimele luni a fost implicat în mai multe conflicte, atât de natură penală, cât și cu colegii de breaslă. Printre cei cu care s-a ciondănit se regăsește și finul lui, nimeni altul decât Tzanca Uraganu. Cei doi și-au luat prin surprindere toți fanii atunci când manelistul a anunțat într-un live pe rețelele de socializare că prietenia sa cu regele manelelor s-a încheiat.

„Omul ăsta mi-a botezat fata, a fost ca un frate pentru mine. Aici nu e vorba doar despre o ceartă, este vorba despre o despărțire frățească, atât. Îmi anunț despărțirea frățească față de Florin Salam. Atât anunț. Nu mai vreau să-l pup la mișto, să stăm la șprițuri, să stăm cum stăteam noi înainte când ne plimbam și stăteam toată ziua. Eu nu pot să fiu așa, dacă nu simt treaba asta, nu am cum. Am căutat eu avantaje sau ceva de la el? Și acum când a cântat cu mine undeva… era o petrecere de-asta unde am cântat și eu, a dat dedicații, eu am luat toți banii și i-am dat înapoi cu japca.

Am eu nevoie de ceva de la el? Am plătit când trebuia să plătesc. Am recuperat toți banii, dar și dacă nu-i recuperam, nu era problemă. Am dat și 9000 de euro și nu m-am supărat. Niciodată în viața mea n-am crezut că n-o să mai vorbesc cu tine. Dar știi ceva? Niciodată să nu spui niciodată”, a mărturisit Tzanca Uraganu, pe rețelele de socializare.

