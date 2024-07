Florin Salam, mesaj pentru Tzancă Uraganu în miezul nopții. Ipostaza în care nu credeai că o să îl vezi pe „regele manelelor”

Florin Salam a ieșit în mediul online și a clarificat totul! „Regele manelelor” dorește să se împace cu finul său, Tzancă Uraganu? Relația celor doi a devenit în ultimele zile un subiect extrem de tensionat, după ce au existat zvonuri că se evit prin concerte. Iată ce a declarat Florin Salam!

Tzancă Uraganu, care a fost un susținător al lui Florin Salam, a făcut recent declarații controversate, sugerând că nu își mai dorește nicio legătură cu artistul. Se pare că discordia a început în timpul unui turneu, când Florin Salam ar fi părăsit masa lui Tzancă Uraganu dintr-o teamă că ar putea fi otrăvit. Tzancă a făcut aceste dezvăluiri pe rețelele sociale, aducând în prim-plan tensiunile dintre ei. Acum, Florin Salam a transmis în miezul nopții în mediul online un video prin care dorește să clarifice lucrurile.

Florin Salam trece prin momente grele! În ultimele săptămâni, Florin Salam a fost în centrul atenției, dar nu pentru realizări, ci pentru controverse. Artistul a avut conflicte cu mai mulți colegi din industria manelelor, iar sprijinul pe care îl avea anterior s-a redus semnificativ.

În paralel cu aceste certuri, problemele nu s-au oprit la nivel profesional. Acasă, Florin Salam a avut parte de tensiuni constante cu Roxana Dobre. Aceasta l-a acuzat frecvent că se învârte în cercuri „suspecte", iar ultimul scandal în care a fost implicat i-a fost picătura care a umplut paharul.

Florin Salam pare să încerce să împace lucrurile cu Tzancă Uraganu, după ultimele dispute. Într-un videoclip recent postat pe TikTok, artistul a declarat că, indiferent de ce s-ar spune despre el, nu poate să fie supărat pe Tzancă și că îl iubește în continuare. Această apariție sugerează că Florin Salam își dorește să îngroape securea războiului și să reînvie vechea prietenie cu Tzancă Uraganu.

„Când un frate are dreptate și spune 1000 de vorbe, trebuie să își spună vorbele. Și cu asta basta. Restul, care vă bucurați voi, pentru mine, să moară familia mea că mă jur pe familia mea, dacă nu pe bune țin la omul ăsta. Dacă era altul și dacă avea dreptate, dacă mă interesa. Dacă era altu!

Dar la el mă interesează și mai ales că are dreptate. Și dacă nu avea dreptate, la cât îl iubesc eu… pe bune! Deși, la greșeala pe care am făcut-o din cauza unei situații, zici: „bă, cum îl iubești? că nu ai fost acolo”. Știu: îl iubesc. Lăsăm timpul, timpul vindecă. Orice ar fi, eu îl iubesc. Așa simte inima mea să spună.

Iar ăștia care vă bucurați pe aici, câțiva, de astea… vă spun eu. Și nu mă refer la branșa noastră, noi vorbim de oamenii normali, să vă dea Dumnezeu sănătate, că ne creștem și noi copiii și ei cu noi își fac bucuriile. Dar ceilalți care se bucură de astea, bossul vostru 1800 de ani, mă, care vă bucurați de chestia asta, care eu, să moară mama dacă nu spun încă o dată: îl iubesc, îl iubesc, îl iubesc.

Dacă era altu, și dacă avea dreptate dacă mă interesa! Dar la el, să moară familia mea, dacă nu are dreptate, pe bune. Și așa a fost conjunctura asta. Dar el are dreptate. Și, încă o dată, îl iubesc, îl iubesc. Pe bune vorbesc! Spun asta din toată inima. Frate, care spune, are și el dreptatea lui, durerea lui, ca frăție, din punctul meu de vedere. Poate să spună ce are el dreptate și înțeleg, nu aș fi șmecher dacă nu aș înțelege.

Are dreptate și completez: îl iubesc, îl iubesc, îl iubesc. M-am jurat pe familia mea, pe inima mea. Dacă era altul și chiar dacă avea dreptate, nu mă interesa! El are și dreptate, și este și omul pe care îl iubesc. Deși, la faza asta, poți să zici: păi dacă îl iubești, de ce nu ai fost acolo? Păi numai la oamenii pe care îi iubești se întâmplă chestiile astea, nu știu de ce.

Asta este, a trecut. Important este că el (n.r. Tzancă Uraganu) e bine, că e sus de tot, că e bine el și familia lui. Important e că nu am fost eu acolo, am fost doar în inima lui ceva, dar asta… Nu e atât de important cât e el, familia lui, sănătatea lui. Și acum spun: îl iubesc, îl iubesc, îl iubesc.

Închei așa: care vă bucurați de chestia asta, deși vă pierdeți vremea, nu vă mai bucurați. Tot acolo rămâneți, ăștia care vă bucurați. Puteți să face toate, tot acolo rămâneți. Încercați să vă uitați pe dinafară, fără să vă dați cu părerea care are dreptate. Ascultați, nu vă băgați voi. Nu se trece peste, nu are cum. Eu, și când nu oi mai cânta, să moară familia mea, mă jur pe ea, ceea ce știți și voi dar nu vreți să acceptați, când nu oi mai cânta, voi care vă bucurați, o să așteptați să vă dau un sfat, cum să faceți în muzică, cum să anunțați…, a transmis Florin Salam pe TikTok.