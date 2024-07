Florin Salam a întrecut orice limită! După ce l-a părăsit soţia, s-a aflat şi ce i-a făcut lui Tzancă Uraganu

După ce Florin Salam a fost părăsit de soție, așa cum CANCAN.RO v-a arătat, în exclusivitate, în urmă cu o zi, și legătura cu Tzancă Uraganu s-ar afla pe un teren cu nisip mișcător! Între cei doi a avut loc un scandal, cu acuzații grave, iar acum au ajuns să se evite. Vezi informațiile mai jos.

A pornit un nou scandal în lumea manelelor. Tzancă Uraganu și Florin Salam s-ar afla pe muchie de cuțit cu relația de amiciție, ba chiar s-ar evita în prezent. Cel care l-a susținut pe „Regele Manelelor” a făcut o serie de declarații controversate, precizând și faptul că nu și-ar mai dori să aibă vreo legătură cu artistul. Disensiunile dintre cei doi cântăreți ar fi pornit, de fapt, de la o situație care a avut loc într-un turneu. Florin Salam l-ar fi lăsat singur la masă pe Tzancă Uraganu, după ce ar fi crezut că îi va fi aruncată otravă în față. Artistul a făcut dezvăluiri pe social media.

Tzancă Uraganu a precizat că nu dorește să mai aibă vreo legătură cu „Regele Manelelor”, după respectivul incident. A mai precizat că artistul este și nașul fetiței sale. Andrei Velcu și-a anunțat „despărțirea frățească” de „Regele Manelelor”. Spre finalul declarațiilor, Tzancă Uraganu s-a arătat uimit de întreaga situație, precizând că nu a crezut vreodată că nu va mai vorbi cu artistul.

„Omul ăsta mi-a botezat fata, a fost ca un frate pentru mine. Aici nu e vorba doar despre o ceartă, este vorba despre o despărţire frățească, atât. Îmi anunţ despărţirea frățească faţă de Florin Salam. Atât anunț. Nu mai vreau să-l pup la mișto, să stăm la şprițuri, să stăm cum stăteam noi înainte când ne plimbam şi stăteam toată ziua. Eu nu pot să fiu aşa, dacă nu simt treaba asta, nu am cum. Am căutat eu avantaje sau ceva de la el? Şi acum când a cântat cu mine undeva… era o petrecere de-asta unde am cântat și eu, a dat dedicații, eu am luat toți banii și i-am dat înapoi cu japca.

Am eu nevoie de ceva de la el? Am plătit când trebuia să plătesc. Am recuperat toți banii, dar și dacă nu-i recuperam, nu era problemă. Am dat și 9.000 euro și nu m-am supărat. Niciodată în viața mea n-am crezut că n-o să mai vorbesc cu tine. Dar ştii ceva? Niciodată să nu spui niciodată”, a mai spus Tzancă Uraganu.