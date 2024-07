Leo de la Strehaia i-a cerut 200.000 de euro lui Pescobar! Motivul este halucinant: ”Îi dau înapoi în câteva luni”

Se cunoaște, deja, faptul că numele lui Paul Nicolau, alias Pescobar, se află pe buzele mai multor persoane cunoscute în showbizul românesc. De altfel, de data aceasta, „invitația” deschisă vine din partea Patroanei și a lui Leo de la Strehaia. Totuși, la mijloc ar fi vorba despre un împrumut care vine, la pachet, desigur, cu o posibilă viitoare datorie. După ce a fost eliberat din spatele gratiilor, Ion Stelică Mihai și-a reluat viața – printre activități se numără și încărcarea anumitor videoclipuri pe platformele sociale. De data aceasta, subiectul pendulează în jurul banilor: bărbatul ar avea în plan să se împrumute de la patronul de la Taverna Racilor de o sumă fabuloasă. Pentru împrumut, patronul ar avea de „decartat” din buzunar în jur de 200.000 de euro. Iar Patroana are o cerință specială: să fie naș de cununie!

Patroana a făcut un anunț pe canalul de Youtube al lui Leo de la Strehaia (47 de ani). Are planuri mari chiar cu Paul Nicolau, alias Pescobar, patronul restaurantului Taverna Racilor. Se pune țara la cale la Strehaia: Patroana îl vrea naș direct pe Pescobar, fără să stea pe gânduri! A și „adjudecat” prețul: vrea miliardul, iar în schimb oferă galbeni! Desigur, anunțul vine la „pachet” și cu o invitație deschisă către bărbatul care a devenit, recent, tătic: să-i facă o vizită Patroanei de Sfânta Maria, de ziua ei, și să stabilească obiectivele cununiei.

Planul îl are în vedere și pe Florin Salam, „Regele Manelelor”, care este dorit pentru a întreține atmosfera. Nu se știe cine este, cel puțin momentan, viitoarea mireasă, ba chiar ar mai fi adăugat un task în plan. Și anume, Paul Nicolau să ajute la găsirea „jumătății” lui Leo de la Strehaia!

„Prieteni, vrem să facem un anunț pe canalul lui Leo. Am auzit de acest domn, care e un miliardar, un om mare pe care să-l pun naș la Leo, să-l cunune. Vedem cu cine, cu ce femeie, vedem ce vrea el. Dar vreau să pun nașul prima dată, pe Pescobar. Am fost o dată și eu la restaurant și am mâncat și mi-a plăcut foarte mult. Vreau, domnule Pescobar, să te pun naș la Leo. Și aș vrea să vii la mine cu domnul Radu, de Sfântă Mărie, de ziua mea, dacă ai putea să vii. Să vorbim, vreau să te pun naș. (…) Vreau să vorbesc cu el, să îi dea niște bani lui Leo, vreo 10.000, să facă și el niște pregătiri. Și apoi eu îi dau galbeni din banii ăia. Vreau să îi dau lui domnul Pescobar vreo 10 miliarde, eu îi dau galbeni lui domnul Pescobar.

(…) Aducem muzică bună, pe Florin Salam. Ne distrăm cu domnul Pescobar, cu Florin Salam. Vrea Patroana de la Strehaia să te pună naș la Leo și să îl cununi! Să vorbim, vreau și eu să facem niște restaurante pe aici prin jurul Mehedințiului. (…) Trebuie să găsești mireasa! Trebuie să luăm legătura cu nașul, să te însurăm”, a zis Patroana.