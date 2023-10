Rafale de secrete dezvăluite de Leo de la Strehaia despre femeile pe care le-ar fi iubit: „Plăteam să cânte cu ea”

În cadrul unui interviu, Leo de la Strehaia a dezvăluit câteva detalii legate de fostele sale relații. Fostul iubit al Loredanei Chivu nu a stat pe gânduri și, după ce a ieșit din spatele gratiilor, a divulgat secrete despre femeile pe care le-ar fi iubit. În prim-plan a readus-o pe artista Carmen Șerban. Detaliile se află mai jos, în articol.

Fără să stea pe gânduri, după ce a fost eliberat din spatele gratiilor, Leo de la Strehaia a dezvăluit secrete despre femeile pe care le-ar fi iubit. „Prințul de la Strehaia” a mărturisit, în cadrul unui interviu, că ar fi plătit o „poală cu bani” lăutarilor, în vremea când se iubea cu artista Carmen Șerban, pentru a cânta alături de ea.

La vremea când s-ar fi iubit cu artista, bărbatul l-ar fi plătit pe Adrian Copilul Minune cu sute de mii de mărci, pentru a cânta alături de ea.

„Eu am început să bag banii în lăutări datorită lui Carmen Șerban, pentru că a fost gagica mea! A fost iubita mea și din cauza ei băgam banii în lăutari. Plăteam lăutarii ca să cânte cu ea. Îl plăteam pe Adrian Copilul Minune sute de mii de mărci la vremea aia”, a spus Leo de la Strehaia, la Fiță cu Adiță.

Carmen Șerban susținea că Leo de la Strehaia nu ar fi ajutat-o să cânte alături de lăutari

În urmă cu mai mulți ani, însă, Carmen Șerban mărturisea că nu Leo ar fi fost cel care i-ar fi deschis calea către susținerea unui moment artistic alături de lăutari. Mărturisea că Leo de la Strehaia nu ar fi ajutat-o cu nimic pe cântăreață, mai mult decât atât i-ar fi luat bani din casă.

„Adrian a ales să cânte cu mine şi eu am ales să cânt cu el. Nu am cântat cu Adrian datorită lui Leo. Eu am făcut opt albume cu Adrian, dar el nu a dat niciun ban. Leo nu mi-a dat nicio maşină, nu mi-a plătit nicio rată la casă. O dată mi-a luat 1.000 de euro din casă, bani care erau rata de casă, pentru a merge la cazino. Singurul lucru adevărat pe care-l spune el este că l-am lăsat să vorbească el cu Adrian, cu Irina Loghin sau Romică Ţociu”, spunea artista.

Nu este singura dezvăluire pe care Leo de la Strehaia a făcut-o în cadrul podcastului. Bărbatul în vârstă de 47 de ani a mărturisit că ar fi avut o relație amoroasă cu artista Anna Lesko și cu verișoara ei. Cântăreața a reacționat imediat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Detaliile sunt disponibile AICI.

Sursă foto: capturi video YouTube