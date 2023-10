Anna Lesko tună și fulgeră după ce Leo de la Strehaia a anunțat că ar fi întreținut relații intime cu ea și verișoara sa. Ajung la Tribunal! “Minciunile defăimătoare ale unui interlop”

Anna Lesko a început demersurile pentru a-l da în judecată pe Leo de la Strehaia, după ce acesta a declarat în cadrul unui pod-cast că i-ar fi fost iubită, în urmă cu ani buni, și ar fi cheltuit cu ea nu mai puțin de jumătate de milion de euro. Artista a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO că tot ce spune acesta e o bazaconie și o inepție, lucruri total neadevărat, pe care va trebui să le probeze în instanță.

Anna Lesko a fost tot timpul extrem de discretă cu viața sa personală și a ținut mult la imaginea sa. De ani buni, ea a evitat evenimentele mondene sau alte apariții sub lumina reflectoarelor, preferând să se ocupe de cariera și fiul său, fără a-i fi tulburată liniștea.

Ce a spus Leo de la Strehaia

În prezent, artista „arde-n flăcări” după ce Leo de la Strehaia a apărut public și a povestit că ar fi avut o idilă cu aceasta, dar și cu verișoara ei, în urmă cu ceva ani, și ar fi cheltuit cu ea o sumă colosală.

„Cea mai scumpă gagică pe care am plătit-o, dar a fost și a mea câteva luni. I-am dat aproape 500.000, serios. Nu pot să zic numele ei că poate e femeie măritată acum (…) Problema a fost că eu, din cauză că i-am dat banii ăia mulți, am luat-o și pe vară-sa care stătea în casă cu ea și îmi spunea toate detaliile. o luasem omul meu. Am băgat în ea (verișoara, n.r.) câteva zeci de mii. Nu se mai pune”, a spus Leo de la Strehaia în podcastul Fiță cu Adiță.

„Tot ce spune e o bazaconie, tot ce vorbește e o inepție”

Din acest motiv, frumoasa basarabeancă a început demersurile pentru a-l da în judecată pe Leo de la Strehaia. În această situație, bărbatului nu-i va rămâne decât să probeze în instanță afirmațiile făcute. Artista a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO că tot ce spune acesta e o bazaconie și o inepție și că nu are de ce să dea vreo dezmințire, pe marginea unor fapte ce nu au existat.

„Sunt cu avocații, am făcut ce pași trebuia. Nu vreau să mă încarc cu ce spune un interlop, care spune lucruri total neadevărate și defăimătoare, pe care va trebui să le probeze în instanță. Am aflat și eu acum. Mi-au zis avocații că are și un vlog. Nici nu am ce dezmințire să dau la așa ceva, pentru că nu a existat niciodată povestea. Tot ce spune e o bazaconie, tot ce vorbește e o inepție. Mai mult ca sigur ne vom vedea la proces”, a declarat Anna Lesko în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

