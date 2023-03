Anna Lesko s-a confruntat cu grave probleme de sănătate! Artista a suportat dureri cumplite: „Ferească Sfântul prin ce am trecut”

Anna Lesko s-a confrunta cu unele probleme de sănătate ce au supus-o unui tratament extrem de dureros. Vedeta și-a deschis sufletul și a vorbit acum despre una dintre cele mai mari cumpene din viața ei. Diagnosticul pus de medici a trimis-o spre un tratament dur și greu de suportat. Cu ce probleme s-a confruntat Anna Lesko?

Recent, în cadrul unui podcast, Anna Lesko a vorbit despre o perioadă mai puțin fericită din copilăria sa. La vârsta de doar 8 ani a fost diagnosticată cu scolioză. Din cauza poziției pe care o avea atunci când cosea, vedeta a început să se aibă probleme cu coloana, iar ulterior acestea s-au agravat. Problema a fost semnalată de profesorii vedetei, iar imediat ce a fost adusă și în atenția părinților, Anna Lesko a fost nevoită să înceapă un proces lung și greu de recuperare.

„Eu coseam într-o poziție nefirească. Și Anushka, că așa mi se spunea, cosea așa de la 8 ani. Să nu vă imaginați că mama ne exploata sau ceva. Eu la 8 ani făceam ciorbă. Ciorbă găteam. Borș din sfeclă roșie. Ăsta a fost primul fel de mâncare pe care noi l-am învățat să-l facem. Și de acolo, stând așa, eu am dobândit această scolioză.

La orele de sport profesoara îmi spunea: nu e ok, nu stai bine. M-a dus la director, pentru mine a fost o panică totală. Eram terminată, nu știam ce se întâmplă. Mama a fost anunțată și am început un fel de terapie foarte dureroasă”, a declarat Anna Lesko.

„Îmi curgeau lacrimile”

Pentru a se recupera, Anna Lesko a trecut printr-un proces foarte dureros. Timp de un an de zile, artista a fost nevoită să meargă la gimnastică medicală și la masaj, ambele procese fiind extrem de dureroase. Mai mult, după aceste proceduri, Anna Lesko a trebuit să doarmă timp de patru ani pe scândură pentru a i se îndrepta coloana. Din fericire, în cele din urmă a reușit să scape de toate problemele.

„Sport oricum făceam. Eram o fire foarte dinamică și energică și să mă mai consum și acolo puțin. Am făcut un fel de gimnastică medicală foarte dureroasă. Mă punea în niște poziții și apăsa în același timp pe coloană. Și apoi venea o doamnă care îmi făcea un masaj extrem de dureros. Ferească Sfântul prin ce am trecut. Îmi curgeau lacrimile, dar trebuia să facem.

După care, după 9 luni, aproape un an, cu acest chin teribil, patru ani am dormit pe scândură acasă, pe podea. Apoi totul s-a încununat cu dansul. După ce m-am îndreptat, doctorii au spus: din clipa asta trebuie să înceapă dansul. Și m-am dus la aerobic, la gimnastică ritmică. Am început pe la 12 ani”, a mai spus Anna Lesko.

