Sexy-mama Anna Lesko și-a băgat nasul în intimitățile fiului Adam: “Se înroșește și își pierde cuvintele!”

Anna Lesko demonstrează încă o dată, dacă mai este nevoie, că își respectă statutul de persoană publică, în pofida programului încărcat. Artista se împarte între micuțul Adam, concerte și evenimentele mondene pe care le selectează atent. Însă cel ce consumă timpul și energia interpretei în totalitate este nimeni altul decât fiul ei, care se află într-o perioadă delicată din punct de vedere al dialogului cu mama vedetă. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Anna Lesko dezvăluie cum își gestionează odrasla care deja face furori în rândul colegelor de clasă.

Chiar dacă subiectul relației cu Adam o emoționează vizibil, Anna Lesko este cât se poate de transparentă și oferă un exemplu demn de urmat celorlalți părinți. Artista își sfătuiește audiența să acorde timpul necesar interacțiunii cu cei mici, mai ales la vârsta întrebărilor. Prin urmare, dialogurile incomode vor fi eliminate, chiar dacă artista noastră admite că a trăit, recent, un astfel de episod, când și-a băgat nasul în ghiozdanul lui Adam.

„ S-a întâmplat de multe ori chiar să am lacrimi în ochi!”

CANCAN.RO: Eu voiam să te întreb despre Adam. Ce face cel mic, mai ales că a început și școala?



Anna Lesko: S-a făcut mare, îți mulțumesc foarte mult, și atunci când toată lumea mă întreabă de Adam, mă sensibilizează subiectul. S-a întâmplat de multe ori chiar să am lacrimi în ochi, pentru că e puiul meu și mamele știu despre ce vorbesc. Dar să trecem peste momentul acesta frumos, este adevărat, copiii cresc și îți dai seama că trece timpul.

De la „Mami, ce e asta?!”, citim împreună Harry Potter și îi explic tot felul de termeni pe care el nu îi cunoaște încă și urmează să afle la școală. Avem tot felul de obiceiuri împreună și preferă să intre în detalii cu mine, lucru care îmi place la nebunie.

Pentru că e foarte important ca noi, părinții, să fim foarte atenți la un detaliu extrem de important – copilul când vine la tine și ai treabă de făcut în clipele respective, că ei au un talent incredibil atunci când ai treabă, atunci vine.

Tu ești acolo în vervă toată, în flăcări, faci chestii și atunci e foarte important atunci să acorzi copilului atenția ta. Este foarte important să fii conectat la copilul tău permanent, indiferent câtă treabă aveți, lăsați lucrurile deoparte și faceți loc pentru momentul acela important pentru el.

„Am simțit că nu e pregătit să vorbim despre lucrul acesta!”

CANCAN.RO: Când o să mai crească puțin sau chiar și acum, are o fată pe care o place la școală?

Anna Lesko: Mă va certa tare mult pentru treaba asta. Normal că îi place și nu îi place deloc să vorbim despre acest aspect. Am găsit în ghiozdănel la el o inimioară de la Anisia, Doamne, Doamne! A trebuit să mă gândesc cum să pun întrebarea ca el să îmi răspundă, pentru că se sustrage de la astfel de discuții.

CANCAN.RO: Cum ai pus întrebarea?

Anna Lesko: Zic – „Iubitul meu, uite, am căutat, am făcut curățenie, am nu știu ce…”, ca să nu îi dau exemplu prost căutând unde nu îți fierbe oala. Zice – „Dă-mi, te rog, bilețelul!”, ia bilețelul repede, îl pune la spate, zic – „Iubitul meu, dar spune-mi, că e așa de frumos!”.

Se înroșește și își pierde cuvintele, zic – „Iubitul meu, e important să vorbim și despre acest aspect, e foarte frumos că Anisia ți-a spus și ți-a scris așa ceva!”, „Da, mami, da, dar te rog din suflet, nu mai face așa, te rog frumos să nu vorbim despre aspectul acesta!”.

A învățat cuvântul aspect. N-am putut să scot mai multe, dar, crede-mă, am simțit că nu e pregătit să vorbim despre lucrul acesta!

CANCAN.RO: Deci îi place de Anisia și lui!

Anna Lesko: Asta voiam să zic. Eu zic că lui îi place de Anisia, dar eu vreau să nu vadă reportajul acesta!

