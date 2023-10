Leo de la Strehaia, noi detalii incendiare despre iubirea cu Anna Lesko. Cine este femeia care li s-a alăturat într-un ménage à trois. „I-am dat zeci de mii de euro”

Leo de la Strehaia aruncă „bomba”. La câțiva ani după ce a recunoscut că s-a iubit cu Anna Lesko și că i-ar fi dat chiar 50.000 de euro pentru o noapte de amor, scoate la iveală cât l-a dus, în total, aventura cu cântăreața și verișoara ei, din Republica Moldova. Suma este de-a dreptul colosală. Bonus: i-a cumpărat și apartament.

Ion Stelică Mihai, pe numele său real, a deschis, din nou, „cutia Pandorei”. Fostul iubit al Loredanei Chivu susține că a cheltuit nu mai puțin de 500.000 de euro pentru a-i face poftele cântăreței care a scos piesa Anicyka Maya. Toată lumea știe cui îi aparține melodia care a avut, la vremea aceea, un real succes la radio și la TV. Nu doar pe ea a răsfățat-o și iubit-o, ci și pe verișoara sa, care era micul lui „spion”.

„Cea mai scumpă gagică pe care am plătit-o, dar a fost și a mea câteva luni, i-am dat aproape 500.000, serios. Nu pot să zic numele ei că poate e femeie măritată acum (…) Problema a fost că eu, din cauză că i-am dat banii ăia mulți, am luat-o și pe vară-sa care stătea în casă cu ea și îmi spunea toate detaliile, o luasem omul meu. Am băgat în ea (verișoara, n.r.) câteva zeci de mii, nu se mai pune”, a spus Leo de la Strehaia în podcastul Fiță cu Adiță.

Leo de la Strehaia, despre iubirea cu Anna Lesko

În urmă cu câțiva ani, fostul iubit al lui Carmen Șerban spunea că a plătit-o pe artistă cu nu mai puțin de 50.000 de euro pentru o noapte de amor. A dorit-o atât de mult, încât nu s-a mai uitat la bani:

„Am dat la o femeie 50.000 de euro pentru o singură noapte. Am văzut-o la TV şi am zis că o vreau şi eu. Mi-a plăcut de ea cum dansa. I-am dat 50.000 de euro lui Anicyka Maya. Asta e numele melodiei”, a declarat Leo de la Strehaia, în direct la Kanal D.

Mai mult de atât, și cum alt prilej a povestit că i-a cumpărat 101 de trandafiri, timp de o lună, în fiecare zi, apoi a aflat ce trebuie să facă pentru a-i ajunge în așternuturi. De asemenea, a precizat că a avut o condiție clară pentru a începe o relație: un apartament.

„Am fost de acord să-i cumpăr un apartament dar am întrebat-o unde, în ce zonă… Zic: Am niște prieteni care construiesc blocuri în Militari. Și ea a început să rândă, a zis: Cum, în Militari? Chiar îți bați joc de mine?. Ea dorea în Herăstrău. Până la urmă m-am înțeles cu ea și i-am luat un apartament într-o zonă mai bună și din când în când ne întâlneam în acel apartament. Și am avut o relație… așa… aproape un an de zile”, a spus vedeta pe YouTube.

