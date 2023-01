Florin Zamfirescu, dezvăluiri neștiute despre ultima conversație cu Mitică Popescu. Ce au discutat cei doi

Florin Zamfirescu și Mitică Popescu au avut o relație apropiată. În cadrul unui interviu recent, cunoscutul actor a povestit ultima conversație pe care a avut-o cu fostul său coleg de breaslă, cu câteva zile înainte să moară.

Moartea lui Mitică Popescu a lăsat multă durere în sufletele celor care l-au cunoscut. Unul dintre cei care îi simt în aceste momente lipsa este Florin Zamfirescu, cu care regretatul actor a avut o conversație telefonică înainte să părăsească scena vieții.

Artistul Florin Zamfirescu a povestit că principalul motiv pentru care l-a sunat pe actor a fost să vadă ce face de Revelion. Printre altele, Mitică Popescu s-ar si plâns de singurătate.

„Ultima oară am vorbit cu el exact cu șapte zile înainte de ea muri. L-am sunat să văd ce face de Revelion, era 27 decembrie. Mi-a spus că este la Elias, a avut o sincopă și că o să fie bine. A plecat fără să-și ia rămas bun, ca să zic așa. Pe mine m-a șocat bruschețea, faptul că s-a petrecut așa fără preambul, bine, el era bolnav pentru că era în vârstă. Era singur, se plângea de singurătate. Nu știu ce urmași are, știu că are un văr sau mai curând nepot actor, la Târgoviște. Nu (n.r. nu i s-a părut că Mitică Popescu ar fi fost schimbat), tocmai, că era plin de viitor. L-am întrebat >, zice: >. M-a căzut ca un trăsnet vestea de ieri, m-a lovit în creștet”, a declarat Florin Zamfirescu, pentru antenastars.ro

De ce a murit Mitică Popescu

Actorul a murit pe data de 3 ianuarie 2022, la Spitalul de Urgență Floreasca din Capitală, unde era internat de două zile, la secția de Cardiologie.

Cauza decesului a fost un stop cardio-respirator, ca urmare a problemelor cardiace cu care se confrunta de multă vreme. Din păcate, medicii nu au putut face nimic pentru a-l salva.