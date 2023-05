Flory Bulz a trăit un calvar din cauza soțului agresiv. I-a interzis să cânte ani la rând: „Mi-a dat o palmă, două”

O cântăreață de muzică populară și-a deschis sufletul și a povestit câteva episoade care au marcat-o de-a lungul timpului. A trăit o adevărată dramă din cauza soțului ei. Bărbatul era violent, iar solista a avut mult de suferit și de pierdut din această cauză!

Flory Bulz, o interpretă de muzică populară de la noi din țară, a trăit clipe îngrozitoare alături de soțul ei. Solista a suferit enorm din cauza violenței bărbatului pe care-l iubea. Cântăreața a fost agresată fizic și verbal timp de 12 ani. Partenerul ei de viață a lovit-o de multe ori, i-a adresat cuvinte jignitoare ani la rând și i-a interzis să-și practice meseria. Nouă ani la rând, artista a renunțat să mai cânte. În cele din urmă, după ani de chin, vedeta și-a luat inima-n dinți și a intentat divorțul. În 2021, interpreta a scăpat de soțul abuzator și a putut să-și vadă liniștită de viață.

CITEȘTE ȘI: DIVORŢ RĂSUNĂTOR ÎN MUZICA ROMÂNEASCĂ! O CÂNTĂREAŢĂ DE MUZICĂ POPULARĂ S-A DESPĂRŢIT DUPĂ 12 ANI. AR FI FOST MALTRATATĂ DE FOSTUL SOŢ

Acum regretă că nu a luat mai devreme această decizie. Nu a pus punct mariajului toxic, pentru că s-a lăsat păcălită de vorbele soțului ei, care era de părere că femeia trebuie să stea acasă, să fie gospodină.

„Nu a fost ușor, ani m-am gândit să fac ceva în privința asta. Am făcut o pauză de cântat de vreo nouă ani, și văzând că lucrurile merg tot prost, am zis ca cea mai bună decizie e să mă apuc de cântat pentru că asta mi-am dorit de mică. Regret că nu am luat această decizie mai devreme, pentru că am stat 12 ani. M-am simțit incompletă dacă nu am putut să cânt, să fac ceea ce mi-am dorit din suflet.

Când ne-am cunoscut eram la început de drum, i-am spus că asta vreau să fac pe viitor. Inițial a zis că mă susține, însă, lucrurile s-au schimbat după ce ne-am căsătorit. Mentalitatea de la sat, ca femeia să stea acasă, să gătească”, a mărturisit Flory Bulz, pentru

CITEȘTE ȘI: CUM A REACȚIONAT ELENA MERIȘOREANU LA AFLAREA VEȘTII CĂ VA DEVENI STRĂBUNICĂ. MOTIVUL PENTRU CARE NEPOATA EI A ȚINUT SARCINA ASCUNSĂ

Artista, mărturisiri tulburătoare

Flory Bulz a trăit clipe tulburătoare alături de fostul partener de viață. Era maltratată și jignită la ordinea zilei. Într-o zi, a decis să renunțe la tot ce a clădit alături de el și să fugă. N-a mai ținut cont de părerea nimănui și a plecat.

”Credeam că e nervos și are chef de ceartă pentru că eu voiam să cânt. Dar am tras concluzia că n-a fost așa. Eu am lăsat de la mine, mi-am dorit să am o familie, să am copii, am zis că renunț la cântat, am ținut de părerea socrilor, a părinților…Certuri, era și chestia de bătaie, dar am fugit… Mi-a dat o palmă, două, m-a împins, era foarte agresiv verbal și fizic. Tot am sperat c-o să se schimbe, îmi doream un copil și credeam c-o să-l schimbe, dar nu a fost sa vină”, a mai spus artista, pentru sursa citată mai sus.