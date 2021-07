Focşani implementează aplicaţia AmParcat. Nicu Statache, director SC Parking SA Focşani: „Avem aproximativ 11.000 de locuri de parcare de reşedinţă, 930 cu plată şi 54.000 de maşini, număr care e în creştere”

Amparcat este cea mai nouă aplicaţie care oferă utilizatorilor servicii extrem de utile în aglomerările urbane, respectiv găsirea unui loc de parcare şi plata acestuia în cel mai simplu mod posibil, direct de pe telefon.

AmParcat era deja disponibilă în Bucureşti şi Oradea, iar acum a fost implementată şi în Focşani. Odata instalată pe telefon de pe site-ul Amparcat.ro sau din Googleplay ori Appstore aplicaţia îţi găseşte automat parcarea în care te afli, îţi selecteaza automat tariful orar şi îţi permite plata prin apăsarea unui singur buton.

Societatea Parking Focșani a afișat la parcările publice cu plată din municipiu că este implementat și acest sistem de plată pentru cei care folosesc un loc de parcare în Focșani. Este o nouă metodă de plată ce vine în sprijinul șoferilor care caută un loc de parcare în Focşani.

România TV a discutat cu directorul SC Parking Focşani, Nicu Statache, care a explicat utilitatea introducerii acestui sistem într-un oraş mic, de provincie, dar unde parcarea este, totuşi, o problemă.

România TV: Este parcarea o problema in Focsani?

Nicu Statache: In Focsani exista o aplicatie de plata, se numeste TPARK, implementata in 2019. Ea functioneaza destul de bine, dar am vrut prin AmParcat sa dam inca o optiune de plata parcarii. Din discutia cu dezvoltatorul aplicatiei, mi-a placut foarte mult cum a fost dezvoltata aplicatia, astfel ca am zis de ce nu. Iar in final, cel mai bun va invinge, adica ne vom plia pe optiunea clientului final, adica cetateanul.

RTV: Cand va fi lansata in Focsani aplicatia?

NS: Ea este deja functionala. Au venit cativa utilizatori din Bucuresti, probabil, care o aveau deja instalata si au putut sa o foloseasca, era deja functionala. A mai durat putin pana s-au montat panourile in toate parcarile cu plata. Au mai fost mici amanunte tehnice de pus la punct si o lansam oficial. Am trimis comunicatul de presa catre media locala, mediatizarea este ok pentru noi. Focsaniul este un oras mic, de provincie, dar cu frumusetile si atractiile lui.

RTV: Cu ce este diferita aplicatia AmParcat fata de alte aplicatii?

NS: Au acelasi rezultat, dar functionarea si resursele sunt diferite. Mai mult, AmParcat este singura aplicatie din Romania care foloseste Apple Pay si Google Pay. Metodele de plata sunt si prin card bancar si prin credite achizitionate ori cu card bancar, ori de la punctele de vanzare Zebra Pay, sau prin SMS, vine pe factura de telefonie.

RTV: Cat costa un loc de parcare prin aplicatie?

NS: Tarifele sunt pe 2 zone, zona A, unde este 2 lei, prin utilizarea aplicatiei 2,2 lei, şi zona B, unde este 1,5 lei, prin aplicatie 1,65. Exista un cost suplimentar al dezvoltatorului aplicatiei, care este normal sa incaseze niste taxe. Exista si varianta de abonament zilnic, pentru zona A este 16 lei pe zi, iar pentru zona B este de 12 lei. Iar abonamentul din zona A este valabil si in zona B, nu si invers.

AmParcat te ajută să-ţi programezi reînoirea poliţei RCA şi ITP-ul

RTV: Ce alte servicii mai ofera?

NS: Una dintre functii te ajuta sa gasesti repede o parcare, te lopcqalizeaza si iti face un traseu pana la cea mai apropiata parcare. Apoi aplicatia iti gaseste si traseul inapoi pana la masina. In Focsani poate nu este cazul, ca este un oras mai mic, dar e foarte folositoare in Bucuresti sau Oradea. Apoi te avertizeaza cu 15 secunde inainte de expirarea timpului, daca vrei sa prelungesti, are si optiune de prelungire automata si doar opresti plata cand urci in masina, iti gaseste servicii in apropiere, ca vulcanizari, spalatorii etc. Are o sectiune de gestionare a obligatiilor conducatorilor auto, ca polita RCA, ITP, de valabilitatea extinctorului etc. Iti ofera si o anume asistenta. Instalarea este gratuita, doar serviciile se platesc, e absolut normal.

NS: Focsani este un oras micut, normal ca si incasarile sunt raportate la marimea orasului. Noi suntem multumiti si de incasari, si de faptul ca putem oferi un serviciu de calitate locuitorilor Focsaniului, astfel incat sa gaseasca si sa plateasca usor un loc de parcare.

RTV: A existat o problema a parcarilor sau prevedeti ca ar putea aparea?

NS: E o problema universal valabila, daca vorbim de lumea civilizata, de Europa. In 2019, cand am facut o interogare, erau in mun Focsani 32.000 de autovehicule, iar locuri de parcare in 2020 sunt aprox 11.000 de resedinta si 937 cu plata. Dar numarul autovehiculelor din Focsani a crescut pana aproape de 54.000 si este in continua crestere. Mai mult, urbanizarea Romaniei s-a facut in perioada comunista, cand nu s-au gandit ca vor ajunge unele familii sa aiba 2-3 masini. Era sistematizarea urbana in ceea ce priveste locurile de parcare era de 1,5 locuri de parcare la 10 familii.

Acum unii vin cu fantasmagorii, parcari subterane. Sa nu uitam ca in zona urbana, in subteran sunt utilitatile. Nici nu primesti avizul necesar. Iar daca construiesti parcari la marginea orasului, nu le foloseste nimeni, avem exemplul din Bucuresti, dar nu numai, si la Oradea si la Timisoara s-au facut, la presiunea populatiei. Rezultatul final a fost ca s-au aruncat zeci de milioane de euro pe fereastra.

Acum toti am reusit macar o data sa iesim din tara, daca mergem in orice tara dezvoltata o sa vedem ca exista aceasta problema spinoasa a locurilor de parcare. Eu cred ca este o solutie care ne va usura mult viata de soferi.