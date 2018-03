Vaccinul care poayte vindeca tumorile canceroase a fost descoperit, iar peste aproximativ un an va fi lansat! După vindecarea tumorile canceroase la șoareci, vaccinul va fi testat în cursul acestui an pe oameni cu limfom de grad scăzut.

Daca va fi aprobat, vaccinul poate fi disponibil pentru pacienti in aproximativ un an. In ceea ce priveste efectele adverse, acestea sunt mult mai putine in comparatie cu alte medicamente si includ sforaitul sau febra.

Potrivit specialistilor, pacientii care vor folosi acest vaccin nu vor avea nevoie de chimioterapie. Oamenii de stiinta sunt de parere ca tratamentul va fi eficient pentru pacientii cu limfom de grad scazut, care spre deosebire de celelte tipuri de cancer este detectat de sistemul imunitar al organismului.

La testari vor participa 35 de pacienti, care vor primi doua doze ale vaccinului in decurs de sase saptamani. Doctorul Ronald Levy, oncologul care conduce studiul cu privire la noul vaccin, este de parere ca tratamentul poate aduce beneficii uriase pacientilor, insa admite ca inca este nevoie de multa munca pentru a fi lansat.

„Oamenii trebuie sa stie ca este inca devreme sa vorbim despre un tratament minune, insa ne straduim sa facem tot ce tine de noi. Cele doua medicamente pe care le contine vaccinul sunt produse de doua companii diferite si s-au dovedit a fi sigure pentru oameni, insa trebuie sa mai testam combinatia dintre ele”, a declarat savantul pentru The San Francisco Gate, citat de bzi.ro.