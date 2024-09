Fosta iubită a lui Adrian Minune Jr. rupe tăcerea după ce s-a zvonit că i-a fost infidelă. Adevăratul motiv al despărțirii

Adrian Minune Jr. și Andreea Loga și-au spus adio, înainte să facă pasul cel mare! Cei doi aveau planuri mari împreună, mai ales pentru că fiul celebrului manelist a cerut-o în căsătorie pe brunetă. Când toată lumea se aștepta să pășească în fața altarului, situația a luat o turnură neașteptată: cei doi au rupt orice legătură! S-a zvonit că tânăra i-ar fi fost infidelă, dar ea neagă orice afirmație de acest fel. Ce spune bruneta despre despărțirea de fostul iubit?

Andreea Loga și Adrian Minune Jr. s-au despărțit cu scântei, după ce s-a zvonit că bruneta a călcat strâmb în relația lor. Bruneta fusese cerută în căsătorie de Crăciun și toată lumea aștepta ca ei să facă pasul cel mare. Iată că situația a luat o turnură neașteptată și s-au despărțit, când nimeni nu se aștepta. Fiul lui Adrian Minune s-a grăbit s-o ceară de soție, după o lună și jumătate de relație. Cei doi s-au iubit vreme de 9 luni, însă lucrurile au început să scârțâie. Andreea nici nu vrea să audă de o împăcare, pentru că și-a dat seama că ea și fostul iubit au caractere diferite.

„Ne-am separat la scurt timp după nunta Adrianei. Nu am vorbit în public despre asta, un singur lucru m-a deranjat pe mine, faptul că oamenii au spus că ar fi existat infidelitate din partea mea. Vreau să se înțeleagă că nu a fost acesta motivul. A fost altceva la noi. Eram împreună de nouă luni. După o lună jumătate m-a cerut de soție.

Fiecare om suferă după o despărțire, dar mă deranjează faptul că au apărut niște vorbe foarte urâte. Știu că nu sunt spuse de el sau de oameni apropiați. Au apărut de la fete, de la vreun cont fals. În mare parte este exclusă o împăcare. Suntem foarte diferiți.

Noi nu am avut timp să fim iubiți și iubită. Noi ne-am văzut o singură dată și după ce am ieșit 20 de minute, el mi-a spus că vrea să mă ducă acasă să mă cunoască părinții lui. A doua oara când am venit în București, m-am mutat la el, a doua oară când l-am văzut”, a declarat Andreea, la Antena Stars.