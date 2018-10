Fosta iubită a lui Liviu Vârciu, în pragul sinuciderii. Diana Constantin a rupt tăcerea. “M-a dărâmat psihic!”

Diana Constantin a devenit cunoscută după ce a participat la show-ul de televiziune “Insula Iubirii”, unde a dezvăluit că a avut o relaţie cu Liviu Vârciu. Recent, frumoasa brunetă a dezvăluit un episod dureror și mai puțin conoscut din viața ei, peste care a reușit să treacă greu.

„Părinţii mei s-au despărţit, tata s-a recăsătorit cu o femeie care avea două fete şi mi-a spus că eu nu mai sunt copilul lui. Asta m-a dărâmat psihic. Şi în momentul de faţă sunt afectată. A fost şocul pentru că nu-mi imaginam viaţa fără amândoi părinţii. Am încercat să-mi iau viaţa, dar m-au prins la timp. Şi acum pentru că sunt depresivă am tot timpul gânduri. Eu sunt o persoană sinceră, dar am foarte multe întrebări, nu înţeleg de ce nu pot să fiu stabilă”, a mărturisit Diana Constantin la un post de televiziune.

Diana de la “Insula Iubirii” a avut, în trecut, o relaţia cu Liviu Vârciu. Bruneta a dezvăluit cum s-a cunoscut cu artistul, însă a precizat că acum se simte fericită şi împlinită odată ce s-a cuplat cu ispita Andi.

„Andi mi-a oferit nişte sentimente şi trairi pe care nu le-am avut nicodată, nici cu Liviu Vârciu. A fost iubitul meu trei luni. Ne-am cunoscut pe Facebook”, i-a spus Diana prietenei sale, Bianca.

Ce este Insula Iubirii

Cel de-al patrulea sezon al celui mai fierbinte reality-show din această toamnă, “Temptation Island – Insula iubirii”, aduce telespectatorilor noi povești de viață, noi ispite și situații complet neașteptate și nemaintâlnite în sezoanele anterioare. Emisiunea e prezentată de Radu Vâlcan.