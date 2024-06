Fosta iubită a lui Tavi Clonda și-a refăcut viața. Valentina ar fi fost ”tradusă” de artist cu Gabriela Cristea

Tavi Clonda și Gabriela Cristea s-au cunoscut în urmă cu mai bine de 10 ani – în culisele emisiunii ”Te vreau lângă mine”. Ea era moderatoarea show-ului, iar artistul făcea parte din trupa de muzicanți din platou. Flacăra scânteii s-a aprins rapid între cei doi, însă, imediat după oficializarea relației lor au început să apară anumite întrebări și zvonuri legate de o posibilă infidelitate a lui Tavi Clonda.

Înainte de a se căsători cu Gabriela Cristea, Tavi Clonda a avut două relații stabile. A petrecut 7 ani într-o relație cu Adriana Vlad – cunoscută pentru colaborarea cu trupa B.U.G Mafia, după care a urmat o relație de 4 ani cu Valentina Dincă. La vremea respectivă, gurile rele au speculat faptul că artistul și-ar fi părăsit iubita (n.r. Valentina Dincă) pentru actuala soție, Gabriela Cristea, zvonuri care au fost clarificate atunci chiar de el.

În urmă cu mai mulți ani, Tavi Clonda mărturisea că relația cu Valentina Dincă a luat sfârșit cu puțin timp înainte de a o cunoște pe Gabriela Cristea, dar și că nu a fost niciodată în postura în care să fie nevoit să joace la două capete, așa cum a fost acuzat atunci.

„Nu ştiu de unde au apărut toate speculaţiile astea. E bine să le lămurim. Eu cu Gabi suntem foarte ok. Fosta mea relaţie s-a terminat un pic înainte de a o cunoaşte pe Gabriela. Nu mă gândeam să încep o relaţie cu Gabriela când aveam altă relaţie. Fosta iubită nu e însărcinată. Nu am fost cu amândouă în același timp. Nu aș face asta”, a declarat Tavi Clonda, în urmă cu ceva timp.

De altfel, Tavi Clonda mărturisea – în urmă cu un an – că nu a putut să-și dea frâu liber sentimentelor pe care le simțea față de Gabriela Cristea pentru că era în relație cu fosta lui iubită.

„Cred că o lună și ceva a trecut până când ne-am dat seama că ar putea fi ceva, după aceea a mai durat. Eu aveam o poveste cu fosta mea iubită, de care nu mă despărțisem și eu păream băiat rău, dar corect: «Stai, măi, puțin că nu pot s-o încurc pe fata asta, până nu mă despart de fosta mea prietenă», că nu mi-a plăcut așa, după aceea au mai apărut în presă alte chestii, dar mă rog, a fost la limită. Că eu, până la urmă, trebuia să fac și eu un pas mai important. Am plecat de ziua mea, nu i-am spus Gabrielei, adică i-am spus că plec, dar nu i-am spus că plec cu fosta. Până la urmă i-am zis «Eu de asta tot stau un pic înapoi, pentru că nu am încheiat», ea nu mă întreba «Cu cine ești?», nu ne întrebam.”, a povestit Tavi Clonda în podcastul ”Mami, crește-mă frumos”