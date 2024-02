Declarații bombă ale lui Tavi Clonda! Bărbații au văzut-o goală pe Gabriela Cristea, iar el e mândru: ”Ei se uită, eu sunt aici!”

Tavi Clonda este un artist de excepție, un tată de calibru și un soț îndrăgostit de propria parteneră după primii 10 ani de căsătorie. În cadrul emisiunii CANCAN EXCLUSIV s-au relatat povești de impact despre una dintre cele mai longevive, dar controversate relații din showbiz. Le spune chiar Tavi Clonda, cel ce dezvăluie că nimeni nu ar fi crezut că el și Gabriela Cristea vor rezista probei timpului. Declarațiile vedetei sunt de zile mari, Tavi Clonda ajungând să comenteze chiar pictorialele HOT ale soției din Playboy și FHM.

Jovial și extrem de deschis, soțul Gabrielei Cristea a făcut show în toată regula. Emisiunea integrală CANCAN EXCLUSIV îi va bucura pe fanii cuplului, ce vor afla detalii insolite despre vedetele lor favorite!

Tavi Clonda întocmește bilanțul primilor 10 ani de căsnicie cu Gabriela Cristea: „E un vis împlinit!”

CANCAN EXCLUSIV: Soția a pozat în Playboy…

Tavi Clonda: Da, am aflat și eu după sau știam?!

CANCAN EXCLUSIV: Mă gândeam să-mi fi zis că de când ai văzut pictorialul ai avut o pornire interioară puternică…

Tavi Clonda: Corect, e bună întrebarea. Eu fiind un băiat deștept, nu mă arunc așa, cu ce văd la televizor, ce văd în reviste, că nu știi dacă se întâmplă. Dar undeva în subconștient, dacă atragi și muncești pentru asta, te duci la sală, atragi. Sincer, mai mult decât acel pictorial, mi-a plăcut, a pozat de două ori în FHM. Dar un pictorial a fost senzație. Îți dai seama, e un vis împlinit, sunt cu ea. Niciodată nu m-am gândit, că atunci când ne-am cunoscut eram chitiți pe muncă, și ea și eu. A trecut repede, în două trei săptămâni.

Ultima iubită dinaintea Gabrielei Cristea a fost la un pas de a distruge relația dintre artist și prezentatoare: „A zis că e însărcinată cu mine!”

CANCAN EXCLUSIV: Era o tensiune acolo în platou?

Tavi Clonda: Era, dar după vreo două trei săptămâni. Pentru că la început era primul contract din care puteam să-mi plătesc colegii, era primul an de Tavi Clonda Band. Din ianuarie până în septembrie am reușit să facem rost de contractul ăsta. Eram așa de bucuros că pot să-mi plătesc colegii, că pot să le dau salariu fix, eu să câștig la rândul meu, să-mi fac meseria într-o emisiune zi de zi, mi s-a părut fabulos. Nu prea mă interesa pe mine nimic. Mă mai uitam așa, dar mi-era frică «mă dau ăștia afară», eram foarte serios.

După ce am văzut, chitara merge, vocea merge, ratingul e bun, am început să ne gândim amândoi și la asta. Ea a zis «la locul de muncă, nu». Dar când se întâmplă, ce naiba faci?! Oricum a fost un risc, toată lumea spunea că e de imagine, dar uite ce imagine, de vreo 10 ani. Era un risc, dar am luat lucrurile treptat, eu nici nu încheiasem povestea de dragoste cu fosta prietenă. S-a scris și atunci, era o nebunie. Eram într-o relație, Gabriela nu mă întreba deloc și eu nu știam cum să-i spun. Dar a mea era pe terminate relația, de mai mult timp, era o complicăciune, stătea la mine.

CANCAN EXCLUSIV: Dacă te întreba, ce îi ziceai?

Tavi Clonda: Asta era, tot amânam, tot amânam, până la urmă am zis că trebuie să îi spun. I-am zis «sunt într-o relație, e pe terminate, nu că te-am cunoscut pe tine, asta accelerează un pic procesul de despărțire, dar nu s-a încheiat, că stă la mine, nu are unde să se ducă». Ea și trăgea cu dinții, poate ne împăcăm, dar nu mai funcționa de mult timp, de un an și ceva. Ne împotmoliserăm cumva. Se plafonase și cu ocazia aceasta, s-a produs și ruptura. Eu nici nu știam povestea Gabrielei că a fost așa de tristă cu fostul soț, fugeam de scandaluri din astea, eu știam că era bine, arăta bine, dar după ce mi-a povestit și ea și ce am mai citit, a fost altfel.

CANCAN EXCLUSIV: Cât ai stat în paralel, cu ambele relații?

Tavi Clonda: Vreo lună. Nici nu mă mai duceam acasă, rămâneam la Gabriela, spre final. A zis că e și însărcinată cu mine, se complicase treaba.

CANCAN EXCLUSIV: Gabriela când a aflat treaba asta, cum a reacționat?

Tavi Clonda: I-a trimis și ei niște mesaje. Dar ea stătea de vorbă cu mine. Trebuie să asculți și părerea mea, să vezi ce am de zis.

Tavi Clonda comentează apariția soției în Playboy: „Pe vremea aia îmi plăceau blondele!”

CANCAN EXCLUSIV: Dar zi-mi cu Playboy, nu ai avut nicio pornire când ai văzut pictorialul?

Tavi Clonda: Pe vremea aia îmi plăceau blondele. Chiar și o fostă iubită s-a făcut blondă. Mie îmi plăcea de ea cum era, dar eu eram puștan, îmi plăcea Pamela Anderson.

CANCAN EXCLUSIV: Dar nu ți s-a părut niciodată ciudat că niște bărbați au văzut-o goală?

Tavi Clonda: Ba da, dar m-am alinat și am zis «stai puțin, uite-o și pe Ginuța, uite și cu aia, și cu aia». Apoi am zis «important e că ei doar se uită, eu sunt aici». Îți trebuie o destupare la minte, dar după aveam altă chestie. Eu, să mă căsătoresc cu o femeie divorțată?! Niciodată! Îți dai seama ce mentalitate de idiot aveam? Nici nu s-a mai pus problema, am și uitat că a fost căsătorită. Sunt niște bariere puse de societate. Nu mi s-a părut absolut nicio problemă.

