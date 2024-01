Gabriela Cristea și Tavi Clonda își fac timp pentru toate și au planuri mari și pentru viitorul apropiat. În curtea lor este șantier, asta pentru că cei doi își extind locuința. Practic, mai fac încă o casă, după cum artistul a mărturisit într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO. De asemenea, acesta nu ne-a ascuns nici faptul că urmează să-și schimbe una dintre mașini.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda locuiesc la Corbeanca, în casa pe care au visat-o și ei înșiși și-au proiectat-o. În garajul lor, se află două mașini de lux și au o afacere, cu un magazin online, care merge „ca pe roate”.

Cu toate acestea, cei doi soți, fac noi investiții, potrivit mărturisirilor artistului, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO. De asemenea, acesta nu ne-a ascuns faptul că vedeta TV va avea un program cu ajutorul căruia să reușească să slăbească.

CANCAN.RO: Bună, Tavi. Cum mai sunt fetele cu sănătatea?

Tavi Clonda: Iris mai trage un pic cu otita. Gabriela s-a întors la muncă. Au avut o bacterie, un stafilococ, iar la fetiță s-a dus și la ureche. Eu și Victoria n-am avut nimic. Am venit din vacanță, iar în două zile s-au îmbolnăvit. Trebuia să mergem mai devreme la doctor, să-i dăm antibioticul mai devreme. Peste două săptămâni, trebuie să ajungem iar la control.

CANCAN.RO: Ați avut ceva de tras…

O săptămână am tras cu ea, cu febră. Și Gabi a fost cam la fel. Eu când am fost mic, m-am operat și de polipi și de amigdale. Să vedem și ce facem cu ea. Dacă te operezi când ești mic, te refaci mai repede. Cred că nu vom ajunge acolo, dar trebuie să fim atenți. Am fost la mai mulți medici cu ea. Nu ne ducem doar la unul. Așa facem de fiecare dată.

CANCAN.RO: Tu cum ești?

Tavi Clonda: Eu îmi văd de treabă, sunt ok. Durerile de spate apar o dată, de două ori pe an. Dar trebuie să am grijă să nu iau în greutate, să nu exagerez cu sportul, dar nici să nu fac deloc. Merg la fotbal, sunt ok.

„Mai facem o casă”

CANCAN.RO: În rest, ce vă ocupă timpul în acest moment?

Tavi Clonda: Finisăm partea cealaltă a casei. E șantier, avem băieții care lucrează. Am zis să lucrăm la interioare, acum că e iarnă. Avem o baie foarte mare în care să punem saună, jacuzzi. Voi avea și studioul meu și sala de repetiții, iar la etaj un studio pentru podcasturi. Mai avem și acolo 250 metri. Practic mai facem o casă. Am pus panouri solare. Piscina acum e înghețată, e primul an în care a înghețat apa în ea.

CANCAN.RO: Înseamnă că, financiar, stați bine…

Tavi Clonda: Nu ne plângem. Avem și parteneriate. Muncim, ce să facem. Lumea nu știe, așa ziceau și de Dorian Popa, că ce face. Dar nu-i iau în seamă pe hateri. Ce știu ei ce înseamnă treaba cu online-ul, plus joburile… Perioada asta nu-mi iau însă cântări, nici nu prea sunt.

Au în plan încă o mașină nouă

CANCAN.RO: Cele două afaceri cum mai merg? Magazinul, studioul foto?

Tavi Clonda: Magazinul da, merge bine. Gabi are și o fată angajată, sunt multe comenzi. Studioul de foto nu era făcut să țină de mâncare. Nici nu am făcut investiții în el, așa că nu am pierdut nimic. Am renunțat să ne mai ocupăm de el.

CANCAN.RO: Scoateți la vânzare apartamentul din Dorobanți?

Tavi Clonda: Apartamentul a rămas gol. Nu-l închiriem. Încă nu știm ce vom face cu el, dacă-l vom vinde. Încă n-am studiat cum merge piața. Dar ne gândim și la asta. Oricum dacă nu stă nimeni, nu sunt cheltuieli prea mari cu el.

CANCAN.RO: Mașina cea nouă cine o folosește?

Tavi Clonda: Cu mașina nouă merge Gabriela. Chiar dacă e a mea, numai pe aia o ia. O încărcăm acasă, deci nu ne mai costă nimic. Dar ne place mult amândurora. Vrem să schimbăm mașina Gabrielei, să mai luăm una tot hybrid.

Tavi Clonda: „Gabriela trebuie să slăbească”

CANCAN.RO: Ce vă mai doriți în acest moment?

Tavi Clonda: Important e să fim sănătoși. Când e Gabriela bolnavă, nu-ți vine să mai faci nimic. Trebuie să-și facă un program, o dietă. Mai întâi trebuie să slăbească, apoi să facă și sport. Încercăm să ne organizăm și pe partea asta. Dar ușor, ușor, să nu ne obosim prea tare.

CANCAN.RO: Pentru Victoria, ați ales o școală privată. Alte cheltuieli, și acolo…

Tavi Clonda: Victoria e clasa zero. S-a schimbat, se vede o școală bună. Da, e la privat. Pe ultima sută de metri am reușit să ne gândim și să o și înscriem acolo. La un moment dat nu mai erau locuri, dar s-a mai eliberat unul. A fost mare bătaie. Vrem să o mutăm și pe cea mică acolo, că au și grupa mare la grădiniță. Învață și engleză, școala e bilingvă. Costurile se ridică la 700-800 euro pe lună. Au inclusă și masa de prânz. Și la stat tot dai vreo 2500 lei pe altele.

„Ne întoarcem la locul faptei”

CANCAN.RO: Le tentează actoria?

Tavi Clonda: Ușor, ușor, da. Ambele au înclinații pe partea asta. S-au obișnuit cu camerele de luat vederi. Victoria chiar mi-a zis, că atunci când va face și ea opt ani, ca Eva a lui Măruță, vrea și ea. Ele sunt prioritare, restul pe planul doi. Nu am lipsit de la niciun eveniment important din viața lui. Jobul e job, dar copilăria lor nu ți-o mai dă nmeni înapoi.

CANCAN.RO: Pe când următoarea vacanță?

Tavi Clonda: Vom pleca și doar noi doi. Înainte de Paște, ne ducem la Veneția. Acolo am cerut-o eu în căsătorie. Ne întoarcem la locul faptei.

