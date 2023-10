Moment decisiv în căsnicia Gabrielei Cristea cu Tavi Clonda. Prezentatoarea de la Antene a clacat: ”Ai putea să faci un copil cu altă femeie”

Într-un puseu de sinceritate, Gabriela Cristea (48 de ani) a vorbit despre cele mai grele momente din timpul căsniciei cu Tavi Clonda (44 de ani). Prezentatoarea de la Antene s-a chinuit mult să devină mamă și au existat momente în care a clacat și chiar ar fi avut de gând să-și lase soțul să-ți întemeieze o familie cu altă femeie.

Invitată în podcastul Ilincăi Vandici, Gabriela Cristea nu a mai avut nicio reținere și a povestit una dintre cele mai dureroase perioade din relația cu Tavi Clonda. Înainte de a rămâne gravidă a avut de trecut testul răbdării, test ce avea să se resimtă în relația cu soțul ei.

Care este, de fapt, motivul pentru care Gabriela Cristea a vrut să se despartă de Tavi Clonda

Până să reușească să devină mămică, viața a pus-o la grele încercări și chiar au existat momente în care a simțit că nu poate duce povara unei posibile infertilități. Zeci de teste, zeci de analize de sânge, o serie de 6 fertilizări în vitro și alte tratamente, toate în zadar. Acesta a fost momentul în care Gabriela Cristea și Tavi clonda au cedat psihic și emoțional.

„I-am zis: «Eu nu pot să mă uit, uită-te tu». A deschis fișierul și mi-a zis: «O să vină o vreme când o să învingem amândoi analiza asta». Am plâns atunci… Efectiv nu mai știa ce să-mi facă, nu mai avea resurse, nici el. Acolo și el a cedat. El a fost mult mai puternic decât mine în perioada aia. Ăla a fost momentul în care am zis că ne oprim. Nu mai pot fizic, nu mai pot psihic, nu mai pot ca om. Am făcut şase fertilizări în vitro în total. Cât am putut duce într-un an, atât am făcut eu. E foarte greu! Nu tratamentul în sine e greu, ci partea psihologică… La primul FIV ţin minte că am stat 10 zile în pat. A fost cea mai grea perioadă din viaţa mea.” a declarat Gabriela Cristea, în podcastul Ilincăi Vandici.

După toate aceste încercări disperate de a rămâne gravidă, Gabriela Cristea a decis să-i redea libertatea partenerului său, pentru a-și întemeia o familie cu o altă femeie. Discuția s-a terminat cu un refuz categoric din partea lui Tavi Clonda. Artistul nu și-a pierdut nicio clipă speranța și a crezut tot timpul în viitorul familiei lor.

„Am avut și o discuție cu Tavi. I-am spus: «Dacă vrei să ne despărțim, dacă tu crezi că ai putea să faci un copil cu altă femeie, n-o să am nimic împotrivă». El mi-a zis așa: «Când te-am luat de nevastă și am hotărât să am o relație cu tine, te-am luat pe tine pentru ceea ce ești. Da, îmi doresc să am un copil, dar eu am hotărât că eu cu tine vreau să fiu. Dacă Dumnezeu o să vrea să ne dea un copil, o să ne dea. Dacă o să considere că nu putem să facem un copil, asta este. Dar eu cu tine vreau să merg mai departe». Am avut discuția asta, eu am provocat-o”, a mai povestit prezentatoarea TV.

Când se așteptau mai puțin, după toate procedurile medicale efectuate, Gabriela Cristea a rămas însărcinată pe cale naturală în urmă cu 5 ani. Tavi Clonda și prezentatoarea TV au reușit să devină părinți. Și nu o dată, ci de două ori. Victoria Bella Margot (5 ani) și Iris Thea Selena (4 ani) sunt dovada vie că minunile chiar există.

”El mi-a zis ulterior. Noi ne construiam casa la Corbeanca și hotărâsem că asta e camera copilului, așa mai departe. Noi am făcut casa de pe un an pe altul. Camera Victoriei a fost ultima amenajată. De ce? Pentru că își făcuseră cuib doi guguștiuci care au făcut puiuți. Au veni muncitorii și voiau să strice cuibul. Tavi le-a spus că nu, să construiască pe lângă, să poată să-și scoată puii la lumină. Apoi, evident, am stricat cuibul că și ei au plecat. Tavi a zis că asta a fost un semn și am știut că în camera aia vom avea un copil, chiar doi”, a spus Gabriela Cristea, în podcastul Ilincăi Vandici.

