Gabriela Cristea aruncă cu banii în stânga și în dreapta! Acum își transformă casa ca la un hotel de lux

Pe rețelele de socializare, Gabriela Cristea își ține la curent urmăritorii cu activitățile pe care le face. De altfel, prezentatoarea TV a mărturisit, recent, că ea și soțul ei, Tavi Clonda, au în plan să aducă îmbunătățiri vilei în care locuiesc. Mai cu seamă, este vorba de spre un colțișor al casei pe care doresc să îl transforme total. Detaliile se află mai jos, în articol.

După ce și-au achiziționat un bolid de lux de aproape 100.000 de euro, Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda, au în plan să transforme una dintre zonele casei. Cei doi locuiesc într-o vilă cotată la aproape un milion de euro. Pe rețelele de socializare, prezentatoarea TV le-a mărturisit fanilor ce îmbunătățiri vor fi aduse locuinței. Ea și Tavi Clonda vor să amenajeze o parte a vilei, motiv pentru care caută, la momentul actual, un designer de interior.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda își transformă casa

Pe internet, Gabriela Cristea le-a arătat prietenilor virtuali partea neamenajată din casă. De altfel, le-a cerut urmăritorilor săi să o ajute cu câteva recomandări. Cuplul caută un designer de interior, pentru a amenaja acea parte a casei.

„Dragilor, astăzi vă invit într-o incursiune prin casa noastră. Da, ce vedeți aici este o altă bucată din casa noastră, în ciuda faptului că știți că peste tot este amenajat. Dar, cu toate astea, avem o parte de casă pe care încă nu am amenajat-o și, în sensul acesta, am avea nevoie de ajutorul vostru. Dacă știți vreun designer de interior care ar putea să ne ajute sau dacă aveți vreo echipă de muncitori care ar putea să ne ajute și cu care am putea să lucrăm, ar fi foarte bine.

Dar, în primă fază avem nevoie de un designer de interior. Dacă aveți pe cineva pe care ne-ați putea recomanda, vă rog să-mi scrieți în comentarii. Pentru că avem mare nevoie de ajutor. Practic, mai avem câteva sute de metri pătrați de casă, care trebuie redecorați. Practic, acesta este un hol care separă cele două case. Casa de locuit și casa unde vom avea o zonă de divertisment, de entertainment”, a spus Gabriela Cristea.

Tavi Clonda își va amenaja un studio de muzică direct acasă

Cei doi au în plan să amenajeze o baie cu saună, care să fie funcțională ca zonă de SPA. De asemenea, au în plan amenajarea unui studio de muzică, de unde să lucreze Tavi Clonda.

„Aici, de exemplu, noi am proiectat o baie. O baie foarte mare, cu un fel de saună, un fel de zonă de SPA. Așa că am avea nevoie de cineva care să ne dea o mână de ajutor și care să ne ajute cu decorul. Poate că n-o să mă credeți, dar în această zonă în care mă aflu și în care sunt o grămadă de lucruri depozitate, este viitorul studio al lui Tavi. Care e proiectat cu mini scenă, sunt trase cabluri, sunt trase tot felul de zone pentru lumini, așa cum ne-am imaginat noi la un moment dat.

Dar evident că un profesionist ar putea să ne ajute la justa valoare. Și să pună această încăpere într-o lumină extraordinară. Să facem niște lucruri pe care ulterior să putem să le folosim, inclusiv în filmările pe care noi le facem. Aici o să își desfășoare el activitatea de casă și nu o să trebuiască să mai meargă la alte studiouri sau la alte săli de repetiție”, a mai spus prezentatoarea TV.

