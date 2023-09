Gabriela Cristea și Tavi Clonda, cadou grandios pentru Victoria, fiica lor cea mare :”Ne-a cerut și o...”

Victoria, fiica cea mare a Gabrielei Cristea și lui Tavi Clonda, a împlinit 6 ani. La petrecerea aniversară au fost invitate 50 de persoane, iar micuța a avut parte de surpriză colosală. Visul cel mare i-a devenit realitate.

În urmă cu doar câteva zile, Tavi Clonda și Gabriela Cristea au făcut tot posibilul ca Victoria, fetița lor cea mare, să își vadă visul îndeplinit. Micuța a împlinit 6 ani, moment pe care și l-a dorit să-l sărbătorească alături de toți colegii ei de la școală.

Petrecere grandioasă pentru Victoria, fiica cea mare a Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda

Gabriela Cristea s-a ocupat de organizarea petrecerii grandioase, tot ceea ce ține de ornarea mesei festive, de preparatele din care invitații s-au înfruptat, dar și de buna dispoziție a părinților copiilor invitați. Nici Tavi Clonda nu a stat degeaba. A pus mâna și a meșterit prin curte, fie s-a ocupat de redecorarea căsuței din copac, fie de leagăne, chiar și de aranjarea unui tobogan gonflabil uriaș sau de piscină.

Victoria și-a dorit ca de ziua ei să fie alături de toți prietenii și colegii ei, iar Tavi Clonda și Gabriela Cirstea i-au îndeplinit dorința, iar la petrecere au participat aproximativ 50 de persoane.

”Să fie sănătoasă, să fim cu toții sănătoși, că în rest le mai ducem. Am luat înghețată pentru copii, avem căsuța din copac abia vopsită de mine, leagănele aferente și bineînțeles măsuța ornată de Gabriela și pernuțe pe jos. Piesa de rezistență este acest tobogan gonflabil, e mai înalt față de anul trecut. Pe lângă jucării, ne-a cerut și o pasăre, cum ar fi un papagal, dar nu am cumpărat încă. Ne-a cerut mulți copii la petrecere ei, fiind clasa 0, are colegi noi și i-a chemat pe toți. O să fim vreo 50, cu părinții. Avem și piscina, vedem dacă va fi folosită”, a spus Tavi Clonda la Antena Stars.

”Cireașa de pe tort” a fost la finalul petrecerii, când Gabriela Cristea a prezentat cele două torturi. Da, au fost două torturi, unul al Victoriei și unul al lui Tavi Clonda. Pentru că au gusturi diferite, prezentatoarea TV a vrut să-i mulțumească pe toți.

”Victoria și-a dorit ca de ziua ei să fie alături de toți prietenii și colegii ei, iar Tavi Clonda și Gabriela Cirstea i-au îndeplinit dorința, iar la petrecere au participat aproximativ 50 de persoane. Au fost câteva zile de vis pentru noi și vă mulțumim că ați fost parte din ele. La mulți ani, Victoria! La mulți ani, Tavi!, este mesajul prezentatoarei TV de pe Instagram.