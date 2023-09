Motivul pentru care Gabriela Cristea și-a părăsit familia. Ce a ascuns prezentatoarea emisiunii Mireasă, capriciile iubirii

Viața Gabrielei Cristea nu a fost una lipsită de peripeții. Prezentatoarea de la Mireasa, capriciile iubirii și-a părăsit familia pentru a urma o carieră în televiziune. Cu o aptitudine deosebită în deprinderea de noi obiceiuri, gestionarea conflictelor și respectarea principiilor, prezentatoarea TV a lăsat totul în urmă pentru a-și vedea visul devenit realitate, chiar dacă asta a însemnat să se îndepărteze de fratele și tatăl ei.

Onestitatea a fost unul dintre punctele forte ale Gabrielei Cristea, atu ce avea să o propulseze rapid în topul preferințelor telespectatorilor. În drumul spre succes, prezentatoarea TV a fost nevoită să se îndepărteze de oameni dragi și să se înstrăineze de propria familie.

De ce a ajuns Gabriela Cristea să-și părăsească familia

În cadrul unui interviu, soția lui Tavi Clonda a vorbit despre relația cu tatăl ei și a mărturisit că Dumnezeu i-a oferit ocazia de a trece prin anumite situații în trecut, pentru a învăța anumite lecții. A visat să devină jurnalistă, însă părinții Gabrielei Cristea își doreau ca fiica lor să urmeze o altă profesie, cea de balerină, presiune ce a simțit-o ca un ghimpe.

„Părinţii nu erau mândri când m-au văzut la televizor. Era mentalitatea aia cu femeile care apar la televizor sunt femei uşoare. Ei şi-ar fi dorit, dacă tot am făcut liceul de coregrafie, să fiu balerină. A fost o presiune foarte mare pentru mine. Ce am avut eu, ce am simţit eu. Mi-am luat adio, bineînţeles. Am avut o relaţie apropiată cu mama. Eu o să vreau să am o relaţie mult mai apropiată cu fiica mea. Ceva a lipsit. Tata nu şi-a cunoscut nepoata. Nu doresc eu asta pentru că nu doresc. Sunt alte lucruri mai grave. Lucruri pe care el nici nu le conştientizează. Făcând circul pe care l-a făcut la televizor probabil că nu conştientizează. Nu înţelege. Consider că vreau ce e mai bine pentru copilul meu. Toate rănile se închid, rămân cicatrici”, a spus Gabriela Cristea în urmă cu ceva timp.

Chiar și așa, în momentul în care a devenit cunoscută publicului, prezentatoarea TV a mărturisit că au existat perioade în care a simțit cum propria familie încearcă să o exploateze, motiv pentru care a ales să se înstrăineze de propriul tată și frate. Decizia a venit la pachet cu multă frustrare, suferință și prejudecăți din partea publicului.

”Eu vreau să spun doar atât, și voi încheia capitolul ăsta: m-am recunoscut cumva în povestea de viață a lui Meghan Markle. Este foarte grav, în momentul în care cei pe care îi consideri cei mai importanți oameni în viața ta, și așa ar trebui să fie, încearcă să facă bani pe spinarea ta. E foarte dureros! Este un capitol încheiat în viața mea, așa am ales. Poate că Dumnezeu mi-a dat această situație în trecut, pentru că și eu trebuie să învăț niște lecții în viață.”, a mai spus prezentatoarea TV.

Gabriela Cristea: ”Îmi doresc să trăiesc cât mai mult”

Gabriela Cristea a mai dezvăluit faptul că nici tatăl, Eugeniu Cristea, dar nici fratele ei nu și-au arătat interesul pentru o posibilă reconciliere. Mai mult de atât, prezentatoarea TV nici nu a luat în calcul varianta ca fetițele ei să își cunoască bunicul. Este mulțumită și împăcată cu deciziile pe care le-a luat, iar singura dorință pe care o are este cea de a se bucura cât mai mult timp de copiii ei.

”Nici tatăl meu şi nici fratele meu nu m-au sunat de când am rămas însărcinată a doua oară, dar nici nu este cazul. Eu sunt total împăcată cu situaţia asta. Sunt împăcată cu mine şi cu viaţa mea. Acum am tot ceea ce îmi trebuie. Îmi doresc să fiu sănătoasă. Îmi dau seama că orice obstacole aş avea voi trece peste ele. Îmi doresc să trăiesc cât mai mult şi îmi văd fetele cât mai mari”, spunea atunci moderatoarea emisiunii Mireasa: Capriciile Iubirii pentru Revista Viva.