Gabriela Cristea și-a înșelat partenerul de viață. Când s-a întâmplat: „A durat o lună”

Gabriela Cristea este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din România. Moderatoarea este de ani buni „pe sticlă”, având o carieră de succes pentru care a muncit mult. Dacă în viața profesională lucrurile au mers ca pe roate, în cea personală, bruneta s-a lovit și de câteva eșecuri, mai ales atunci când a venit vorba despre iubire.

Gabriela Cristea trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Tavi Clonda, cel cu care are două fetițe minunate, Victoria și Iris. Până să-l cunoască pe artist, vedeta a avut câteva eșecuri în dragoste. Prezentatoarea TV a trecut printr-un divorț dureros, după o căsnicie lungă cu Marcel Toader. Chiar și înainte de mariajul cu regretatul om de afaceri, moderatoarea n-a stat bine la capitolul relații amoroase. La vârsta de 19 ani, soția lui Tavi Clonda a suferit un avort din cauza unor complicații. Și-a adus aminte cu tristețe de perioada respectivă, pentru că nu și-ar fi dorit să se întâmple așa ceva.

”Am făcut la un moment dat un avort, dar l-am făcut pentru că am avut ceva complicații. Am stat internată în spital câteva zile. Aveam aproape 19 ani când am suferit un avort”, spunea ea, într-o emisiune de la Kanal D.

Gabriela Cristea și-a înșelat partenerul de viață

Cunoscuta prezentatoare de televiziune a recunoscut, acum ceva timp, că nu a fost ușă de biserică. Mai mult decât atât, Gabriela Cristea a povestit în fața tuturor că și-a înșelat partenerul de viață, timp de o lună. Vedeta spune că a fost o perioadă foarte grea din viața ei, așa că i-a pus capăt fără să stea pe gânduri. Bruneta i-a surprins pe telespectatori, după ce a făcut astfel de mărturisiri chiar în direct. A vorbit despre experiența ei din trecut, de care nu este foarte mândră.

„Să vă spun din experiența mea, apropo de înșelat, care este foarte scurtă. Am înșelat o singură dată, doar o lună de zile și a fost cea mai grea lună din viața mea. Eu nu am înțeles de ce trebuie să faci….este un efort atât de mare încât eu am zis: „Stop! Până aici”, spunea Gabriela Cristea, în cadrul emisiunii pe care o prezintă la Antena Stars.

