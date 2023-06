Gabriela Cristea a ajuns de urgență la spital din cauza unei afecțiuni grave! Prezentatoarea „Mireasă, capriciile iubirii” a avut probleme de sănătate serioase în urmă cu mai puțin de un an

Gabriela Cristea a ajuns de urgență, la spital, în urmă cu câteva luni. La vremea respectivă, prezentatoarea emisiunii Mireasă, Capiricile Iubirii s-a confruntat cu probleme de sănătate serioase. Afecțiunea gravă nu i-a dat pace, a început să se simtă rău și, în cele din urmă, a avut nevoie de îngrijri medicale. Iată detaliile mai jos, în articol.

În luna octombrie a anului 2022, Gabriela Cristea ajungea, din nou, în mâinile medicilor. Prezentatoarea emisiunii Mireasă, Capricile Iubirii s-a confruntat cu o problemă de sănătate serioasă, care nu i-a dat pace pentru mult timp. De altfel, soția lui Tavi Clonda susținea că a avut nevoie de îngrijiri medicale pentru a treia oară, în ultimele patru luni, la momentul acela.

Gabriela Cristea a ajuns în mâinile medicilor din cauza unei afecțiuni grave

Deși credea că are o viroză sau altă problemă de sănătate, Gabriela Cristea s-a confruntat, de fapt, cu o colică renală puternică. La momentul acela, prezentatoarea TV mărturisea că este o situație îngrijorătoare și s-a simțit destul de rău. Atunci, a urmat un tratament și a fost nevoită să ia o pauză, pentru a-și ajuta organismul să își revină. Totodată, a mărturisit că necesitau și investigații suplimentare.

„Acum sunt bine, pe tratament încă, dar nu mai pot continua așa la nesfârșit. Pentru că, în curând, am să devin imună și la antibiotic. După seria de tratament în curs, am nevoie de o pauză să se curețe organismul și am să merg la investigații suplimentare”, spunea Gabriela Cristea, anul trecut, despre lupta împotriva acestei afecțiuni grave.

Gabriela și Tavi Clonda ar fi acumulat datorii de aproape 20.000 de euro

Gabriela și Tavi Clonda formează un cuplu longeviv din showbizul nostru. Cei doi nu sunt doar suflete pereche, ci și oameni de afaceri. Prezentatoarea TV deținde un business încadrat la codul CAEN 4791, „comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet”. Mai cu seamă, soția lui Tavi Clonda oferă spre vânzare articole vestimentare.

Pe de altă parte, soțul ei deține o firmă încă din anul 2015, încadrat la codul CAEN 9001, „activități de interpretare artistică (spectacole)”. Cei doi soți ar fi acumulat datorii de aproape 20.000 de euro. (Vezi AICI detalii)

