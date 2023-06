Gabriela Cristea, strigăt de ajutor pe Instagram! Cu ce se confruntă prezentatoarea TV: ”Mă simt rău!”

Gabriela Cristea este o prezentatoare TV de succes, care, de-a lungul timpului, a adus în fața publicului, proiecte importante. De câteva zile, soția lui Tavi Clonda a intrat în atenția publicului, însă, nu printr-o situație pozitivă. Vedeta de la Antena Stars a transmis, recent, un mesaj pe rețelele de socializare în care mărturisește că a ajuns la capătul puterilor.

Gabriela Cristea a avut întotdeauna o relație bună cu fanii săi. Pe parcursul timpului, prezentatoarea TV a reușit să adune alături de ea o comunitate importantă de oameni care au susținut-o necondiționat. Evident, au existat și persoane care au criticat-o, însă, până acum, bruneta nu s-a mai confruntat cu un val atât de mare de critici.

Imaginile au stârnit un val de reacții negative, însă Gabriela Cristea nu a dorit să comenteze în vreun fel acest subiect. Cel care a făcut declarații a fost soțul ei, Tavi Clonda, care i-a luat apărarea și a explicat faptul că nu este nimic adevărat.

Gabriela Cristea la capătul puterilor

Recent, pe pagina sa de Instagram, vedeta le-a recunoscut fanilor că în ultima vreme nu se simte deloc bine. Bruneta este extenuată din cauza proiectelor în care este implicată, dar, cel mai probabil, și informațiile apărute, în ultima perioadă, au reușit să îi creeze un disconfort.

„Am niște zile foarte aglomerate. Din păcate, nu mă simt foarte bine, fizic vorbind și voiam să vă întreb de unde să-mi iau resursele, pentru că nu pot să-mi iau o zi liberă.

Un om care nu are o activitate ca cea pe care o desfășor eu probabil că își ia o zi liberă, eu nu reușesc să fac asta și nu știu cum să reușesc să duc ziua asta la bun sfârșit. Stăteam acum și făceam o socoteală legată de felul în care lucrez eu, în general. De cele mai multe ori nu am Paște, nu am Crăciun sau sărbătorile astea pentru care se face punte.”, a spus Gabriela Cristea pe rețelele de socializare.

În continuare, Gabriela Cristea le-a cerut ajutorul fanilor. Soția lui Tavi Clonda a vrut să afle de la cei care o urmăresc cum reușesc să pună stop activităților măcar pentru o zi și să se bucure de puțin timp liber, fără obligații.

„Astăzi este o zi în care aș fi vrut să fac și eu punte și să stau acasă, dar nu și atunci vă întreb pe voi cum faceți atunci când nu puteți să faceți punte, să vă luați o zi liberă, concediu medical și care sunt resursele care vă fac să vă ridicați și să mergeți mai departe. Am nevoie, sunt într-o zi de genul acesta.

Când spun că mă simt rău, nu mă simt rău psihic că am vreo stare că am chef să stau și să nu fac nimic, ci mă simt rău fizic, nu mai am energie deloc, căci atunci când soliciți prea tare organismul, răspunde așa, adică nu-i prea place și zice că trebuie să ia o pauză, dar nu pot să iau o pauză”, a mai spus vedeta pe rețelele de socializare.