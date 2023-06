Ce a făcut Gabriela Cristea, la 24 de ore după ce a fost acuzată că a intrat beată în emisiune. A filmat totul

Recent, Gabriela Cristea a fost implicată într-un scandal de proporții, după ce a fost acuzată că a prezentat o emisiune în timp ce se afla sub influența alcoolului. Telespectatorii au taxat-o dur pe vedeta de la Antena Stars, ba mai mult decât atât, unii dintre aceștia s-au grăbit să spună că show-ul ar trebui interzis!

O informație a șocat, recent, opinia publică. Gabriela Cristea a fost acuzată că a intrat beată în direct la TV. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, după ce ar fi sărbătorit noul format TV pe care-l va modera, soția lui Tavi Clonda și-ar fi făcut apariția la „Mireasă – Capriciile Iubirii”, într-o stare nu tocmai bună.

„Ieri, au început filmările pentru emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, Antena Stars, moderată de Gabriela Cristea, fapt care, se pare, că ar fi fost sărbătorit de aceasta în exces.

Astfel, la ora 19.00, Gabriela Cristea, moderatoare, totodată, și a emisiunii Mireasă – Capriciile Iubirii, Antena Stars, a intrat în emisia live aflându-se într-o vizibilă stare avansată de ebrietate. Amețită peste măsură de aburii alcoolului, așa cum imaginile o arată, aceasta își găsea cu mare dificultate cuvintele, starea vizibilă de incoerență, gesticulările excesive, glumele deplasate pe care le-a făcut și mimicile caraghioase nu au trecut neobservate de invitații din platou, stârnind, în repetate rânduri, râsetele tuturor (…)”, se arată în postarea făcută de Viperele Vesele. (VEZI AICI RESTUL POVEȘTII)

Ce a făcut Gabriela Cristea la 24 de ore de la izbucnirea scandalului

Gabriela Cristea nu a comentat, până în acest moment, nimic pe marginea acestui subiect. Soția lui Tavi Clonda a preferat să păstreze tăcerea, însă, nu și apropiații săi. Mama adoptivă a vedetei, Paula Crăciunescu, a explicat că nu este nimic adevărat din ce s-a spus, iar în acest caz, bruneta este victimă, pentru că cineva încearcă să o pună într-o lumină nefavorabilă. (VEZI TOATE DECLARAȚIILE AICI)

Deși internauții au pus-o la zid pe vedetă pentru anumite ieșiri pe care le-a avut în emisiune, Gabriela Cristea și-a văzut în continuare, liniștită, de activitățile pe care le avea planificate. Ieri, prezentatoarea TV a făcut o vizită în cabinetul medicului stomatolog, acolo unde a probat noul ei aparat dentar. Și cum obișnuiește să îi țină pe cei care o urmăresc la curent cu tot ce face, bruneta a filmat fiecare moment, iar ulterior a publicat totul pe rețelele de socializare.

Ce spune Tavi Clonda despre scandalul în care este implicată soția lui

Tavi Clonda a sărit în apărarea Gabrielei, iar la câteva ore de la izbucnirea scandalului, artistul a făcut declarații. Bărbatul a explicat că soția sa nu pune gura pe alcool și nu există nicio posibilitate ca aceasta să se fi prezentat vreodată în stare de ebrietate la muncă.

„Ce pot să zic? E o minciună sfruntată. Un grup care vrea să denigreze vedetele, nu e Gabriela singura. Bineînțeles că nu este nimic adevărat! Gabriela nu consumă niciodată, nu e cu alcoolul absolut deloc, iar despre asta, probabil că vor plăti în fața instanței, habar nu am, încă nu știu ce măsuri se vor lua! Dar am crezut că timpul ăsta a apus, când se făceau în presă diverse acuzații false…Văd că a revenit. Nu e nimic adevărat! Vom vedea ce vom face în continuare! Deși nu i-a picat bine, Gabriela este ok, iar eu sunt alături de ea în orice!”, a declarat Tavi Clonda pentru Click.