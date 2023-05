Mama „adoptivă” a Gabrielei Cristea rupe tăcerea, după ce prezentatoarea a fost acuzată că a intrat beată în emisiune: „Îmi cere să bea o bere rece”

Mama „adoptivă” a Gabrielei Cristea nu s-a mai putut abține și a spus lucrurilor pe nume, după ce prezentatoarea TV a fost acuzată că și-a făcut apariția beată în emisiunea ei. Ce obicei are moderatoarea ori de câte ori merge în vizită la Paula Crăciunescu?

Gabriela Cristea este acuzată că ar fi intrat, în stare de ebrietate, în emisiunea pe care o prezintă în cadrul trustului Antena. Informația a fost „scăpată” pe internet de Viperele Vesele, pe pagina lor de Instagram, unde au povestit episodul care s-ar fi derulat sub ochii multora. După ce ar fi sărbătorit noul format TV pe care-l va modera, soția lui Tavi Clonda și-ar fi făcut apariția la „Mireasă – Capriciile Iubirii”, într-o stare nu tocmai bună, spun gurile rele.

„Ieri, au început filmările pentru emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, Antena Stars, moderată de Gabriela Cristea, fapt care, se pare, că ar fi fost sărbătorit de aceasta în exces.

Astfel, la ora 19.00, Gabriela Cristea, moderatoare, totodată, și a emisiunii Mireasă – Capriciile Iubirii, Antena Stars, a intrat în emisia live aflându-se într-o vizibilă stare avansată de ebrietate. Amețită peste măsură de aburii alcoolului, așa cum imaginile o arată, aceasta își găsea cu mare dificultate cuvintele, starea vizibilă de incoerență, gesticulările excesive, glumele deplasate pe care le-a făcut și mimicile caraghioase nu au trecut neobservate de invitații din platou, stârnind, în repetate rânduri, râsetele tuturor (…)”, se arată în postarea făcută de Viperele Vesele. (VEZI AICI RESTUL POVEȘTII)

După ce această informație a ieșit la iveală, internauții au pornit un val de comentarii deloc plăcute: „Nu mai truca… lasă beția să se vadă pe față/ Ce ai fumat aseară înainte de emisiune? Că prea ți-ai permis să faci mișto de toată lumea pe acolo, ne-ar plăcea să vedem că ai și puțin respect față de doamna Loredana și față de concurenți”.

Ce părere are mama „adoptivă” a Gabrielei Cristea

Paula Crăciunescu a ținut să clarifice lucrurile, după ce numele Gabrielei Cristea a fost implicat în astfel de „bârfe”, așa cum le spune chiar ea. Mama „adoptivă” a vedetei a mărturisit că este imposibil ca prezentatoarea să meargă la locul de muncă, sub influența băuturilor alcoolice, căci are mult de condus. Așa că, nu se poate urca la volan „amețită”. De altfel, femeia a recunoscut ce obicei are moderatoarea de la Antena Stars, dar și soțul ei, de fiecare dată când merg în vizită la ea.

„Nu este adevărat ce se spune, Gabriela nu a venit beată la serviciu. Este doar o minciună, pentru că Gabriela nu bea, mai ales că merge permanent cu mașina din Corbeanca, unde stă ea, până la serviciu, la platou, în Buftea. Gabriela nu pune limba pe băutură. Chiar dacă eu nu sunt mama ei naturală, seamănă foarte mult cu mine și eu nu beau. De 29 de ani, Gabriela este sub aripa mea și o cunosc ca pe copilul meu.

Atunci când vine la mine acasă, în cea mai gravă situație, îmi cere să bea o bere rece, de la frigider, fără alcool, atât. Eu întotdeauna am în cămară bere fără alcool și atunci când vine împreună cu Tavi și cu fetițele lor, le zic dacă vor un pahar de bere fără alcool și cam atât, nimic mai mult. Gabi este o femeie, o mamă și o prezentatoare extraordinară”, a dezvăluit Paula Crăciunescu, pentru Click.ro.