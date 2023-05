I-a scăpat porumbelul lui Tavi Clonda, înjurându-i, recent, într-un filmuleț postat pe Instagram, chiar pe cei care-l urmăresc. Limbajul suburban a fost folosit, după ce bărbatul s-a bâlbâit și a făcut o încurcătură între anotimpuri. Sau cel puțin asta a declarat Tavi, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO. Partenerul de viață al Gabrielei Cristea a menționat că nervii, pe care și i-a provocat singur, au dus la limbajul neadecvat, și, că nicidecum nu s-a adresat celor prezenți pe pagina sa de Instagram.😅

În urmă cu doar câteva seri, pe contul de Instagram al lui Tavi Clonda a apărut un videoclip cu artistul în timp ce prepara câteva legume la grătar. Nimic bizar! La finalul filmulețului, însă, partenerul de viață al Gabrielei Cristea a folosit un limbaj suburban, adresând cuvinte jignitoare oamenilor prezenți pe story-ul lui.😱 Videoclipul cu pricina a fost lăsat să „zacă” pe pagina de Instagram a lui Tavi vreme de aproximativ 50 de minute, ulterior fiind șters (Vezi AICI detalii). Cu toate acestea, pentru intermediul CANCAN.RO, Tavi Clonda s-a scuzat pentru ofensa adusă prietenilor virtuali, menționând că, de fapt, nu are nimic cu urmăritorii săi, ci doar s-a enervat pe el însuși.😅 Totodată, cântărețul a ținut să specifice că îi pare rău pentru cele întâmplate.

„Am scăpat păsărica, aia e”

Explicația găsită de Tavi Clonda pentru comportamentul afișat, recent, în mediul online a fost, după cum a menționat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că înjurăturile au apărut în „peisaj” din cauza faptului că a făcut o încurcătură între anotimpuri!😳

„N-a fost montat clipul, greșisem un text. Am greșit, am zis primăvară în loc de vară și m-am enervat, dar l-am scos. L-am pus pe story și nu era montat. Doamne ferește, cum naiba să fie vorba despre oameni?! M-am enervat pe mine că n-am știu să zic acolo, eram obosit, eram terminat. Am scăpat păsărica, aia e, ce să fac?! Sunt și eu om. N-am absolut nimic cu oamenii care mă urmăresc și, în general, cu oamenii. Lumea care mă cunoaște știe cam cum sunt. N-aș avea ceva nici cu cineva care mi-ar face rău. Nu răspund în felul ăsta, dar eram nervos pe mine. Îmi cer scuze, îmi pare rău, dar n-a fost cu intenție nimic, doar montaj greșit. Am fost nervos pe mine, nu pe altcineva”, a declarat Tavi Clonda, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

