Tavi Clonda, limbaj şocant pe reţelele de socializare. Soţul Gabrielei Cristea i-a înjurat ca la uşa cortului pe fani

Tavi Clonda a intrat în atenţia publicului după ce a apărut la braţul Gabrielei Cristea. Tot datorită partenerei sale a reuşit să prindă câteva contracte, însă în industria muzicală nu s-a făcut atât de remarcat. Deşi nu a fost implicat de-a lungul timpului în scandaluri, iar fanii săi îl considerau un om liniştit, comportamentul pe care l-a afişat recent în mediul online a reuşit să îi şocheze pe internauţi! Cântăreţul i-a înjurat pe cei care îl urmăresc fără niciun motiv!

Tavi Clonda a reuşit să îşi creeze în faţa publicului o imagine exemplară. Artistul care nu a excelat în domeniul muzical, şi-a dedicat în ultimii ani timpul familiei sale. În imaginile pe care le publică în mediul online, soţul Gabrielei Cristea este văzut mai tot timpul în compania fetiţelor sale sau făcând diverse activităţi prin curtea casei.

Se pare că mai nou, cântăreţul are o nouă pasiune: gătitul. Pentru că la începutul primăverii, zilele însorite au fost mai puţine, bărbatul a vrut să profite de fiecare în parte aşa cum se cuvine şi a dat drumul la grătar. Într-o zi mici, în alta legume şi peşte. Aşa a vrut să îşi arate probabil adevăratul talent.

CITEŞTE ŞI: GABRIELA CRISTEA, MĂRTURISIRI DUREROASE DESPRE DIVORȚ! VEDETA A VORBIT CU GREU DESPRE CE S-A ÎNTÂMPLAT ÎN VIAȚA SA: „NICIODATĂ NU M-AȘ FI IMAGINAT”

Până aici nimic neobişnuit. Doar că, în urmă cu o oră, artistul a scăpat din greşeală pe pagina sa de Instagram o filmare în care îi înjura pe cei care îl urmăresc. În timp ce încerca să prezinte ce o să le pună pe masă celor dragi în această seară, soţul Gabrielei Cristea s-a bâlbâit de câteva ori şi pentru că a uitat ce voia să spună a început să înjure.

Filmuleţul a fost lăsat câteva zeci de minute pe platforma de socializare, iar ulterior a fost şters. Un comportament de neînţeles, având în vedere imaginea pe care acesta a încercat să şi-o creeze de-a lungul timpului!

Tavi Clonda vrea să vândă casa familiei!

Invitat în emisiunea lui Dan Capatos în urmă cu câteva luni, Tavi Clonda a discutat printre altele de vânzarea vilei de lux în care locuieşte cu celebra sa parteneră şi cu cele două fetiţe.

Casa se află într-o zonă rezidențială selectă și are o valoare estimată de aproximativ un milion de euro. Cei doi soți au investit o sumă importantă de bani în construcția acestei case spațioase, cu o curte mare și o piscină cu apă sărată, pe care au amenajat-o după bunul lor plac.

„Dacă vine cineva cu 900.000 (n.r. – euro) ți-o dau acum. (…) Este un gând, acum nu știu, pentru că trebuie făcută o filmare frumoasă, eu ce imagini am trimis sunt așa. (…) Nu se măsoară în camere, am 8 băi, dacă o fac și pe aia de afară. (…) Terenul de 1.000 de metri și amprenta e undeva la 330. Mie îmi e greu, aici era și problema, de fapt. Emoțional, mie îmi e greu să mă despart de lucrurile la care am muncit atât și, practic, ambele fetițe s-au născut aici”, a mărturisit Tavi Clonda, în cadrul emisiunii Xtra Night Show.