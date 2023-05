Gabriela Cristea, mărturisiri dureroase despre divorț! Vedeta a vorbit cu greu despre ce s-a întâmplat în viața sa: „Niciodată nu m-aș fi imaginat”

Gabriela Cristea are acum o căsnicie cât se poate de frumoasă alături de Tavi Clonda și o familie fericită. Însă, lucrurile nu au fost mereu la fel de roz în viața ei. Puțini sunt cei care își mai amintesc că în urmă cu 11 ani vedeta a trecut printr-un divorț dur. Abia acum a vorbit despre ce s-a întâmplat în cea perioadă și cât de tare a marcat-o despărțirea de Marcel Toader.

Gabriela Cristea și Marcel Toader (decedat la data de 3 august 2019) au avut o relație vreme de 5 ani. Însă, în anul 2013, lucrurile nu au mai funcționat între cei doi și s-a ajuns la divorț. Separarea a fost una grea, cu scandal, iar prezentatoarea TV a rămas cu urme adânci de atunci. Având în vedere că o apropiată a ei trece printr-un divorț, bruneta și-a amintit de perioadă în care ea a fost în aceeași situație și s-a cutremurat.

Soția lui Tavi Clonda a mărturisit că a simțit că după divorț lumea ei se destramă. Cei din jurul ei fie o compătimeau, fie erau extrem de acizi la adresa fostului soț, lucruri care nu îi erau de niciun ajutor. Tot ce își dorea Gabriela Cristea la vremea respectivă era să știe că deși lucrurile sunt grele, totul va trece și o să poată să își reclădească viața.

„Dragilor, am simțit nevoia să vorbesc despre ceva foarte, foarte serios, despre divorț. O cunoștință trece printr-o astfel de situație și cumva am rememorat toate acele momente prin care am trecut și eu în urmă cu vreo 11 ani.

A fost poate cea mai grea perioadă din viața mea sau una dintre cele mai grele, pentru că niciodată nu m-aș fi imaginat cu un asemenea statut. E greu când oamenii încep să te privească ca pe o divorțată. Din perspectiva asta vreau să vorbesc. Oamenii care divorțează nu au nevoie de empatia gratuită, n-au nevoie să li se plângă de milă și mai ales nu au nevoie să le fie denigrat fostul partener. Au nevoie doar să li se spună că va fi bine și că undeva la capătul drumului, după ce se termină această perioadă, lucrurile vor fi simple și ce e bun abia apoi va veni”, le-a spus Gabriela Cristea fanilor din mediul online.

„Mă bucur că am scăpat”

Gabriela Cristea a mai mărturisit că după divorț a crezut că viața ei s-a năruit. Nu se mai vedea iubind din nou și avea impresia că șansele ei la o familie fericită au fost distruse. Mai mult, unele persoane apropiate au început să o excludă din grupuri și o tratau diferit. Văzând toate acestea, vedeta a înțeles că devenise o prezență incomodă pentru muți și nu a putut să își explice schimbarea de atitudine a celorlalți.

Din fericire, prezentatoarea TV nu s-a lăsat pradă pentru mult timp gândurilor negre și s-a agățat de lucrurile bune din viața ei. S-a repus pe picioare și a înțeles că există viață și după divorț, iar anii i-a demonstrat din plin acest lucru.

„Îmi aduc aminte că eram sigură că nu mă voi recăsători niciodată și credeam că acolo s-a cam terminat tot ceea ce aș fi putut să construiesc cu viața mea, dar uite că Dumnezeu îmi rezervase cu totul și cu totul altceva. Ceva bun, ceva din suflet și cu generozitate. Îmi aduc aminte, însă, că perioada nu a fost una ușoară, ba din contră. De exemplu, unul din lucrurile pe care le-am remarcat a fost că nu mai eram invitată în compania cuplurilor.

Femeilor parcă le era teamă să mă invite acolo, de parcă soțul lor s-ar fi lăsat pradă faptului că eu eram brusc o femeie singură. Dacă ieșeam ca fetele era ok, compania lor o aveam, dar să nu apară și bărbații prin preajmă. Am pierdut prieteni, dar am și câștigat prieteni, mi-am dat seama cine îmi este cu adevărat alături, cumva am reușit să cern sita în momentul în care am divorțat și ăsta cred că a fost un lucru bun pentru mine.

Cine m-a urmărit știe că nu am trecut printr-un divorț ușor, ba din contra, a fost unul extrem de complicat, cu multă mediatizare, cu mulți paparazzi și cu multă denigrare gratuită. Mă bucur că am scăpat și ce pot să vă spun este că după am realizat că mi s-a întâmplat un lucru extraordinar. Abia atunci am început să mă redescopăr și chiar să-mi placă statutul ăsta de divorțată”, a mai spus Gabriela Cristea.

