Tavi Clonda, gafă de proporții! Ce i-a făcut soției sale, Gabriela Cristea: „Mai țineai minte?”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz. Ieri, cei doi au aniversat opt ani de căsnicie, însă cel care a gafat-o a fost Tavi Clonda, care a uitat complet de ziua cu adevărat specială. Cum a reacționat Gabriela Cristea, după ce soțul său i-a recunoscut că a uitat.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt împreună de aproape un deceniu, iar în anul 2017 cei doi au devenit părinți pentru prima dată, când s-a născut Victoria. Ulterior, în anul 2019, s-a născut cea de-a două fiică, pe nume Iris. Cei doi se completează de minune unul pe celălalt și nu ezită să-și declare dragostea indiferent de ocazie.

Cu toate că amândoi împărtășesc constant momentele frumoase din viața lor cu fanii pe rețelele sociale, de această dată, artistul a uitat de unul dintre cele mai importante evenimente din viața lor: aniversarea căsniciei lor.

Cum a reacționat Gabriela Cristea, după ce soțul său i-a spus că a uitat de aniversare

Prin intermediul unui clip postat pe Instagram, artistul i-a recunoscut soției sale că a uitat complet de aniversare, cea care i-a amintit a fost chiar mama lui.

Cu toate acestea, situația nu a deranjat-o atât de tare pe Gabriela Cristea.

„Iubire ce face, gătești de ziua noastră?”, a întrebat Tavi Clonda.

„Normal.”, a fost răspunsul Gabrielei Cristea.

„Dar tu mai țineai minte că e ziua noastră? Mie mi-a adus aminte mama.”

„Serios?”, a întrebat, mirată, vedeta de la Antena Stars.

CITEȘTE ȘI: Motivul pentru care Gabriela Cristea a rupt orice legătură cu tatăl ei: „E foarte dureros”

A înșelat-o Tavi Clonda pe Gabriela Cristea?Ce a spus artistul: „Mare prost am fost”

Tavi Clonda a fost invitat în cadrul emisiunii „Exclusiv VIP by Cristi Brancu”, de pe Prima TV, unde a vorbit despre proiectele pe care le desfășoară în perioada următoare, dar și despre viața de familie. Întrebat cum decurge căsnicia cu Gabriela Cristea și dacă a înșelat-o vreodată, artistul a răspuns: „Ai înșelat în dragoste, nu într-o relație. Băi, în dragoste nu am înșelat. Când eram mai tânăr așa în relații… Dar nu o iubeam.

Cristi Brancu: Deci ai putea spune că Gabi este singura iubire a vieții tale?

Tavi Clonda: Nu, nu, nu. Au mai fost vreo 10, 20. Ea este iubirea vieții mele, dar când iubești, eu cel puțin când am iubit nu am înșelat. Mare prost am fost, mare prost. Glumesc. Când iubești cu adevărat și primești cumva, că poți să iubești, dar dacă ea nu îți dă nimic acolo, la un moment dat te duci că ești bărbat. Asta ziceam și pe story-urile mele. Un bărbat vrea doar trei lucruri, vrea sex, vrea afecțiune, nu iubire, că iubire ar trebui să existe, afecțiunea e altceva, e manifestarea iubirii, și bineînțeles mâncare, dar asta cu mâncarea, uite, îți mai faci și singur”, a declarat Tavi Clonda.

VEZI ȘI: Gabriela Cristea, anunţ despre al treilea copil: „Am făcut un test de sarcină”