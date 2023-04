Gabriela Cristea, anunţ despre al treilea copil: „Am făcut un test de sarcină”

Gabriela Cristea este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV din România. În afara carierei de succes, ea este extrem de fericită și pe plan personal. Gabriela este căsătorită cu Tavi Clonda, împreună cu care are două fetițe. Recent, vedeta a vorbit despre posibilitatea de a mai avea un copil.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi au împreună două fete și sunt extrem de fericiți. Prezentatoarea de la Antena Stars a vorbit în cadrul emisiunii Cristinei Șișcanu despre chestiuni mai intime, ce țin de viața de familie.

(CITEȘTE ȘI: Abia acum a recunoscut! Ce a simțit Gabriela Cristea când a aflat că fostul ei soț, Marcel Toader a decedat +Cum a lăsat-o omul de afaceri fără avere)

Gabriela Cristea a vorbit despre posibilitatea de a mai avea un copil

Invitată recent în emisiunea Cristinei Șișcanu, Gabriela Cristea a dezvăluit că a făcut recent un test de sarcină, care s-a dovedit însă a fi negativ. Totodată, prezentatoarea emisiunii Mireasa – Capriciile iubirii a explicat că nu își mai dorește alți copii. Ea este foarte fericită cu familia pe care o are. Gabriela a subliniat că cele două fetițe ale sale, Iris și Victoria, au parte de toată iubirea. Ea și Tavi Clonda fac totul pentru a le oferi o educație aleasă.

„Un băiețel, da… Nu, nu mai este cazul, s-a închis robinetul bine sau nu știu cât de bine, dar nu, nu este cazul. Dar am făcut, într-adevăr, un test de sarcină, doar că nu au ieșit două liniuțe”, a spus Gabriela Cristea.

Tavi Clonda este foarte fericit ca tată de fete. „Suntem bine așa cum suntem”

Recent, Tavi Clonda a vorbit despre viața sa personală și a atins un subiect delicat pentru unii. El a dezvăluit că nu și-a dorit în mod special un băiat, fiind extrem de fericit cu cele două fetițe pe care le are împreună cu Gabriela Cristea.

„Eu am jucat fotbal cu ale mele de la un an. Gabriela îmi spunea: «Nu le face fotbaliste, vreau să le văd cu păpuși!» I-am zis: Stai, iubire, o să aibă și păpuși! Acum fac balet și au tot felul de păpușele. Nu am vrut neapărat băiat. La Iris, parcă tot fetiță doream, să se joace împreună. Într-o viață viitoare poate o să am și băieței. Am un nepot, un fin, am băieței cu care să joc fotbal. Nu mai putem încă unul.

Am populat casa, suntem OK așa, nu suntem singuri. Este destul de greu. Mulți se opresc după un copil. Noi am făcut doi. Ce să zic, este OK așa, suntem bine așa cum suntem”, a spus Tavi pentru ego.ro.

(VEZI ȘI: Gabriela Cristea și Tavi Clonda își vând casa! Motivul pentru care au luat această decizie)