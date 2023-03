Gabriela Cristea rupe tăcerea, după ce a aflat că Dinu și Deea Maxer divorțează: ”E mai bine așa!”

Vestea că Dinu și Deea Maxer divorțează, după 18 ani de relație, a luat pe toată lumea prin surprindere. Cei doi au făcut anunțul șoc pe rețelele de socializare, printr-un mesaj comun în care au ținut să-și mulțumească pentru cele aproape două decenii petrecute împreună. Gabriela Cristea, o prietenă a cuplului, și-a dat cu părerea despre separarea lor.

Dinu și Deea Maxer și-au spus adio, după 18 ani petrecuți împreună. Cei doi au făcut anunțul șoc pe internet, unde și-au făcut publică decizia printr-un mesaj frumos, în care au ținut să-și mulțumească unul altuia pentru tot ce a însemnat căsnicia lor. De asemenea, vedeta și tatăl copiilor ei au ținut să precizeze că tot ce-și doresc în această perioadă este să aibă parte de liniște.

„Am decis să ne încheiem căsătoria după 18 ani de relație plini de iubire, fidelitate, respect și muncă depusă cot la cot în tot ceea ce am construit! Ne suntem recunoscători pentru această călătorie în care am fost pe rând, piloți! Mulțumesc!

Voi ne știți viața, ca pe o carte deschisă, fiind mereu în atenția voastră și înconjurați de apreciere si admirație. Pentru toate acestea vrem să vă mulțumim și tot odată ne dorim sã respectați acest moment din viața noastră. Ne dorim discreție, liniște și pace pentru fiecare dintre noi și cel mai important, pentru copiii noștri. Fiți blânzi! Dumnezeu știe drumul fiecăruia! Mulțumim, Deea si Dinu Maxer’”, a fost mesajul transmis de cei doi pe conturile de Instagram.

CITEȘTE ȘI: CINE ESTE FEMEIA CELEBRĂ CU CARE S-A IUBIT DINU MAXER, ÎNAINTE SĂ SE ÎNSOARE CU DEEA. AU FOST ÎMPREUNĂ 8 ANI ȘI SE PREGĂTEAU DE NUNTĂ

Gabriela Cristea, prima reacție după ce a aflat că prietenii ei divorțează

Gabriela Cristea este prietenă apropiată cu Dinu și Deea Maxer. Prezentatoarea TV a rămas surprinsă, atunci când a aflat că artistul și mama copiilor săi au decis că este mai bine să meargă pe drumuri separate. ”Recunosc că am fost extrem de surprinsă în momentul în care am văzut că Deea și Dinu Maxer au hotărât ca drumurile lor să meargă pe cărări separare. M-am întâlnit deseori cu ei, au venit și la noi acasă, au doi copii absolut superbi, dar în viață se mai întâmplă și așa. Am văzut că au postat un mesaj comun, ceea ce înseamnă că au găsit suficient de multă înțelepciune și respect ca după 18 ani de relație să meargă mai departe într-un mod civilizat și să facă și din despărțirea asta o situație cât se poate de civilizată, mai ales că copiii sunt cei care suferă și ei probabil că încearcă să le ușureze cât mai mult sarcina celor mici”, a spus Gabriela Cristea, pentru Spynews.ro

CITEȘTE ȘI: DIVORȚ ȘOC ÎNTRE DEEA ȘI DINU MAXER, DUPĂ 18 ANI DE RELAȚIE: „NE DORIM DISCREȚIE”

Moderatoarea de televiziune este sigură că Dinu și Deea au încercat să facă lucrurile să meargă între ei, până să ajungă la această hotărâre. De altfel, aceasta a ținut să le ureze baftă și să-și găsească drumul pentru care au pornit în această viață. „Îmi pare rău că e așa, dar din păcate când simți că lucrurile nu mai merg poate că e mai bine așa după ce ai încercat toate căile și sunt convinsă că după 18 ani de relație nu au hotărât să se rupă în două fără să-și mai dea o șansă, încă o șansă și încă o șansă. Le doresc baftă multă amândura și înțelepciune și să-și găsească drumul pentru care au pornit în viața asta. Baftă multă”, a mai spus vedeta, potrivit sursei citate.