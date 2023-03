Cine este femeia celebră cu care s-a iubit Dinu Maxer, înainte să se însoare cu Deea. Au fost împreună 8 ani și se pregăteau de nuntă

Vestea că Dinu Maxer și Deea își spun adio, după 18 ani de relație, a cutremurat întregul showbiz de la noi! După aproape două decenii petrecute împreună, cei doi au decis că este mai bine să meargă pe drumuri separate. Anunțul șoc cu privire la despărțire a fost făcut de cei doi în mediul online!

Dinu și Deea Maxer și-au spus adio după aproape două decenii petrecute împreună. Cei doi au făcut anunțul neașteptat pe rețelele de socializare, acolo unde internauții au rămas șocați de hotărârea acestora. Nimeni nu se aștepta ca Dinu și Deea să meargă pe drumuri diferite, după 18 ani de relație și o familie împlinită.

„Am decis să ne încheiem căsătoria după 18 ani de relație plini de iubire, fidelitate, respect și muncă depusă cot la cot în tot ceea ce am construit! Ne suntem recunoscători pentru această călătorie în care am fost pe rând, piloți! Mulțumesc!

Voi ne știți viața, ca pe o carte deschisă, fiind mereu în atenția voastră și înconjurați de apreciere si admirație. Pentru toate acestea vrem să vă mulțumim și tot odată ne dorim sã respectați acest moment din viața noastră. Ne dorim discreție, liniște și pace pentru fiecare dintre noi și cel mai important, pentru copiii noștri. Fiți blânzi! Dumnezeu știe drumul fiecăruia! Mulțumim, Deea si Dinu Maxer’”, a fost mesajul transmis de cei doi pe conturile de Instagram.

Cu cine s-a iubit Dinu Maxer înainte să se însoare cu Deea

Puțini sunt cei care știu că Dinu Maxer a avut o relație lungă cu Nicoleta Luciu. Artistul și actrița au fost împreună opt ani și chiar aveau planuri de viitor. Când toată lumea se aștepta ca cei doi să facă pasul cel mare, s-au despărțit. De-a lungul timpului, au existat numeroase zvonuri legate de motivul separării dintre Dinu și Luciu. Chiar Deea Maxer spunea, la un moment dat, că fosta lui iubită, adică celebra actriță, ar fi avut planuri serioase cu Dinu, însă nu acestea ar fi fost și gândurile lui.

“Când ne-am cunoscut eu cu Dinu, el mi-a zis clar că nu-și dorește copiii și nici căsătorie! Să știi că a avut aceeași discuție și cu fosta! Fosta lui iubită s-a despărțit de el pentru asta. După ce s-a despărțit de el, ea a intrat într-o relație în care a făcut patru copii. Deci femeia își dorea copii!“, spunea Deea Maxer, la Antena Stars, acum ceva vreme.

Cântărețul și Nicoleta Luciu s-au despărțit în vara lui 2005, iar Dinu a fost afectat de separarea de vedetă. După ruptura de actriță, Dinu Maxer o ataca pe Luciu, susținând că atunci când a cunoscut-o el, bruneta era un simplu manechin.

“În urmă cu opt ani, atunci când am cunoscut-o, era un simplu manechin. I-am fost tată, iubit, amant, tot ce s-a putut. Atunci când am cunoscut-o eu, nu prea era curtată. Nu avea look. Am avut mare încredere în ea pentru că știam că este o tipă fidelă. Aveam curajul să o las într-o cameră cu bărbați o noapte întreagă. După aceea a început să meargă la emisiuni și am avertizat-o ca devenise proasta României!”, spunea Dinu Maxer, la puțin timp după despărțirea de vedetă.