Gabriela Cristea și Tavi Clonda își vând casa! Motivul pentru care au luat această decizie

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ajuns în acel punct al vieții lor în care fericirea și liniștea le sunt oferite de frumosul cămin pe care îl au. Cei doi sunt părinții a două fetițe minunate și au reușit să își construiască locuința visurilor lor. Casa pe care o au este una la care unii doar visează, imobilul fiind mare și frumos amenajat, anul trecut reușind să își construiască și o piscină.

Gabriela Cristea: ”Am vrea să vindem casa și să ne facem alta”

Prezentatoarea emisiunii ”Mireasa – Capriciile iubirii” a mărturisit că, deși are tot ceea ce și-ar putea dori, ea și soțul ei au luat în considerare opțiunea de a vinde locuința pe care o au, și a construi alta. Momentan, Gabriela Cristea și Tavi Clonda discută pe marginea acestui subiect.

”Da, am făcut cam toate lucrurile pe care ar trebui să le bifeze fiecare dintre noi într-o viață, dar eu cred că nu scrie nicăieri că trebuie să faci doar câte una din fiecare.

Am plantat mulți copaci la viața mea, am făcut doi copii și mă opresc aici, dar atunci când vine vorba despre casă, într-adevăr, e una dintre cele mai mari realizări ale noastre ca familie și pentru mine în plan personal, dar, ce crezi?, chiar acum suntem la niște discuții, că am vrea să vindem casa și să ne facem alta. (râde)”, a povestit prezentatoarea, potrivit informațiilor oferite de viva.ro.

”Visurile sunt făcute să fie trăite”

Gabriela Cristea consideră că visurile și dorințele pe care oamenii le au în viață sunt cele mai importante. Se pare că acesta ar fi motivul pentru care ea și soțul ei iau în considerarea punerea la vânzare a casei pe care au construit-o.

”Este o mare realizare, doar că, odată cu trecerea timpului, și tu evoluezi ca om și-ți dorești alte lucruri. Este o discuție în sensul ăsta și poate la anul, în primăvară, o să scoatem casa la vânzare și o să bifăm a doua construcție, pentru că nu o să cumpărăm o casă de-a gata, ci o să ne facem altă casă, dacă va fi să ni se împlinească acest plan.

Avem multe realizări în viață, suntem pe plus în viața asta, dar, în același timp, nu trebuie să te oprești niciodată după ce spui că ți-ai atins unul dintre visuri. Visurile sunt făcute să fie trăite și cred că în fiecare zi ar trebui să ne clădim visuri, asta ca să ne țină în priză și să ne facă activi, pentru că pe mine activitatea mă ține în priză și mă face fericită.”, a adăugat Gabriela Cristea, potrivit sursei amintite anterior.